Scharbeutz : Schulterschluss für den Naturschutz

Scharbeutzer Initiative „Sauberer Strand“ und weitere Mitstreiter an der Lübecker Bucht kämpfen gegen Müll in der Region.

von oha

08. August 2019, 15:17 Uhr

Scharbeutz | Das Thema Umweltschutz, der respektvolle Umgang mit der Natur sowie ein achtsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen haben sie sich auf die Fahnen geschrieben: In Scharbeutz ist aus dieser Motivation heraus die Initiative „Sauberer Strand“ entstanden. Sie besteht aus mehreren Scharbeutzer Unternehmern, Privatpersonen und Institutionen, die dem Ruf des Initiators Stefan Wolf gefolgt sind und sich nun gemeinschaftlich für den Naturschutz vor der eigenen Haustür engagieren.

Mit verschiedenen Aktionen sind Mitglieder bereits aktiv geworden, so beispielsweise zum Thema „Plastik im Meer und Müll am Strand“. Einige Gäste und Nachbarn fingen an, sich zu Strandspaziergängen zu treffen und hierbei Müll vom Strand einzusammeln. Aus der Gruppe heraus entstand der Wunsch nach noch mehr Engagement. Aus diesem Grund wurde eine Plakat- und Flyer-Kampagne entwickelt. Auf diesen wird darüber aufgeklärt, wie lange Müll braucht, bis er sich zersetzt. Mehrere Scharbeutzer Unternehmer, Privatpersonen und Institutionen machten die Kampagne mittels einer Geldspende möglich. Über 250 Plakate wurden so bereits von Kellinghusen bis Timmendorfer Strand aufgehängt. Außerdem ist in der Tourist-Information Scharbeutz eine Abholstelle für die Print-Produkte eingerichtet, wo sich interessierte Leistungsträger kostenfrei Plakate und Flyer abholen können.

Initiator Stefan Wolf freut sich über die positive Resonanz in der Region. Fragt man ihn nach seinem persönlichen Wunsch, sagt er mit einem Augenzwinkern: „Am liebsten wäre mir, dass wir solche Initiativen irgendwann gar nicht mehr brauchen, weil jeder verstanden hat, dass wir achtsam mit der Natur umgehen müssen und uns im Alltag mit unserem Konsumverhalten danach richten sollten“, so Wolf. Das fange beim Einkaufen an, gehe weiter über einen bedachten Wasserverbrauch und ende bei der fachgerechten Entsorgung von Müll. „Jeder kann selbst etwas tun, während er von der Politik entsprechende Maßnahmen fordert“, so Wolf.

Die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht freut sich über das regionale Engagement und unterstützt die Scharbeutzer sowie weitere regionale Initiativen. Kürzlich gab sie gemeinsam mit dem Stadtmarketing Neustadt den Startschuss für das Recup-Pfandbecher-System in der Lübecker Bucht, sorgt mit der E-Flotte von ‚Mercedes me Explore Lübecker Bucht‘ für Mobilität am Urlaubsort und hat im Rahmen des Förderprojektes ‚Undine II Interreg‘ ein Umweltbildungsspiel für Kinder entwickelt.

„Es gibt noch Aufklärungsarbeit zu leisten“, sagt Stefan Wolf. „Die bisherige Resonanz ist schon großartig und wir freuen uns über jeden, den wir mit unseren Informationen erreichen. Weitere Nachahmer sind willkommen.