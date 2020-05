Schönwalde : Schulstart nach Corona-Pause mit nur einer Klasse pro Tag

Der Schulverein der Friedrich-Hiller-Schule stellt selbstgenähte Masken für Schüler und Lehrer.

Bernd Schröder

05. Mai 2020, 17:21 Uhr

Schönwalde | Auch in der Friedrich-Hiller-Schule beginnt heute, 6. Mai, der Unterricht für die Grundschüler der vierten Klassen. In den zurückliegenden Tagen haben Schulleiterin Doris Jürs mit Kollegium, Hausmeister Jens Pöhls und den Betreuern der Offenen Ganztagsschule unter Leitung von Nadine Ritter alles für einen reibungslosen Ablauf nach den Hygienestandards des Landes vorbereitet.

Für Lehrer und Schüler gab es vom Schulverein zum Unterrichtsstart 60 handgenähte Masken. Cathleen Dorl hatte die Idee und setzte sie als passionierte Näherin mit unzähligen Motivstoffen speziell für Jungen und Mädchen um. „Frau Dorl hat extra bei uns abgefragt, wie sich die Schüler auf die Geschlechter verteilen“, zeigt sich Doris Jürs vom Einsatz der Schriftführerin des Schulvereins begeistert. Ihre Freude sei um so größer gewesen, als sie erfahren habe, für die Masken nichts zahlen zu müssen. So können die Schüler nun mit Fußballern oder rosa Einhörnern im Gesicht in die nächsten Wochen starten.

In der Friedrich-Hiller-Schule herrscht jedoch keine Maskenpflicht. In der Grundschule können die Mindestabstände für die Schüler eingehalten werden. „Es ist aber gut, die Masken zu haben, wenn es mal zu engerem Kontakt zwischen Lehrern und Schülern kommen muss“, ergänzt die Schulleiterin.

Die Abstände sind jedoch nur einzuhalten, weil im Wechsel jeden Tag nur eine der zwei vierten Klassen im Haus ist. Unterrichtet werden sie in jeweils drei Gruppen, denen wiederum eine Lehrkraft fest zugeordnet ist. „Die Kollegen geben dann die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch und wechseln nicht die Lerngruppe“, erklärt Jürs.

Über ihre Homepage ist die Schule bemüht, Eltern und Schülern einen verlässlichen Unterrichtsplan für die jeweils kommenden zwei Wochen an die Hand zu geben. Zwar könnten beide Klassen parallel in der Schule untergebracht werden, das Personal reicht jedoch nicht aus, um die Aufsicht über die Einhaltung der Hygienestandards zu gewährleisten. Somit ist immer nur eine Klasse in der Schule. Das wird sich nach Einschätzung der Schulleiterin bei Aufrechterhaltung der aktuellen Auflagen auch in der geplanten zweiten Phase des Schulbetriebs ab 25. Mai nicht ändern: „Dann werden die insgesamt acht Klassen nur jeden achten Tag in die Schule kommen können.“

Neben dem nun beginnenden Unterricht der vierten Klassen findet im Schulgebäude auch weiterhin zusätzlich die Notbetreuung der Offenen Ganztagsschule statt. Dessen Betreuungspersonal unterstützen die Lehrer. Sie sorgen etwa am Morgen für die erforderlichen Abstände auf dem Weg vom Bus zur Schule. Am Eingang müssen sich Schüler und Lehrer in eine Anwesenheitsliste eintragen. Im Gebäude gibt es eine Einbahnstraßenregelung – und Eltern müssen draußen bleiben. Wer ins Schulsekretariat will, muss klingeln, um eingelassen zu werden.

Aktuell wurden Elternabende für die künftigen Erstklässler abgesagt. „Es ist das erste Mal in meiner Zeit als Lehrerin, dass den Eltern per Brief mitgeteilt werden musste, in welche Klasse die Kinder kommen und wer die Klassenlehrer sind“, sagt Doris Jürs. Die Schulleiterin hofft auf eine Entspannung der Lage nach den Sommerferien.