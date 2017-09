Schulstart: Eutin gut aufgestellt

Viele Augen strahlen heute Morgen: 1550 Erstklässler in ganz Ostholstein besuchen heute voller Vorfreude mit ihren stolzen Eltern und Verwandten im Gepäck zum ersten mal ihre Schule. Allein in Eutin werden 161 Erstklässler an insgesamt drei Standorten der Gustav-Peters-Grundschule – in Fissau, der Blauen Lehmkuhle und Am Kleinen See – ihre Schuleinführung feiern.

Im Schnitt werden 25,1 Schüler pro Klasse in Eutin unterrichtet, sagte Schulrat Manfred Meyer gestern. Im Kreis liegt die Klassenstärke bei 23,6. „Wir sind bei der Schülerbetreuung wirklich gut davor“, sagt Meyer.

In der Eutiner Grundschule gibt es eine sogenannte DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache). Kreisweit gebe es insgesamt fünf DaZ-Klassen in den Grundschulen. Wie die Eutiner Grundschule das selbst organisiert, konnte Meyer gestern nicht beantworten. „Im Normalfall ist das so, dass die Kinder nach ihrem Sprachunterricht Fächer wie Sport, Kunst oder andere im Klassenverband gemeinsam mit den anderen machen und nachdem sie den Sprachunterricht abgeschlossen haben, in ihre Regelklassen gehen“, sagt Meyer. So gelinge Integration einfach besser, als alles abgeschottet voneinander zu machen.

Auf die Eutiner Gustav-Peters-Grundschule kommt im nächsten Schuljahr noch eine weitere Herausforderung zu: Die langjährige Direktorin Christine Ludwig geht nach dem Halbjahr in den Ruhestand. „Die Direktorenstelle ist ausgeschrieben. Wir hoffen auf eine Besetzung zum Halbjahr, also im Februar“, sagte Meyer gestern auf Nachfrage. Aber auch: „Ich gehe nach der bisherigen Erfahrung aber davon aus, dass wir noch eine zweite Ausschreiberunde brauchen werden.“ Wer übernimmt währenddessen? Die Konrektorin Ludwigs, Andrea Knopp, hört ebenfalls altersbedingt auf. Die Leitung werde von der zweiten Stellvertreterin kommissarisch übernommen – falls diese nicht besetzt wird. In der zweiten Ausschreiberunde haben laut Schulgesetz auch Lehrer aus dem Kollegium die Möglichkeit, sich zu bewerben. „Grundsätzlich hat eine externe Bewerbung aber einen gewissen Charme und ist auch gewollt, da der Blick von außen auf eine Schule immer auch neue Möglichkeiten bedeutet“, sagt Schulrat Meyer.

Die 820 Lehrerstellen im Kreis seien ansonsten alle mit rund 1000 Lehrern besetzt. Lediglich an der Förderschule fehlen 55 Wochenstunden, dies entspreche zwei Stellen, die nicht besetzt seien, so Meyer. Probleme gebe es immer wieder in den Fachbereichen der Naturwissenschaften, besonders in Mathematik. „Da sind die Fachkräfte knapp“, sagt Meyer. Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein, kurz IQSH, bilde aber Lehrkräfte fort und mache sie durch Schulungen fit.

von Constanze Emde

erstellt am 06.Sep.2017 | 00:55 Uhr