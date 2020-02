Eutin : Schulneubau: Startschuss für Architektenwettbewerb am Kleinen See

Schulausschuss stimmt für Erweiterung der Räume der offenen Ganztagsschule. Der Verkehrsübungsplatz bleibt am Standort.

05. Februar 2020, 15:41 Uhr

Eutin | Der Schulaussschuss gab mit seinen Entscheidungen am Dienstagabend den Startschuss für den Architektenwettbewerb. Neben einer Vergrößerung des Bereichs für die künftige Betreuung der Kinder der offenen Ganztagsschule (OGS) entschied sich die Mehrheit auch dafür, den Verkehrsübungsplatz an seinem bisherigen Standort zu belassen. In einem gemeinsamen Workshop sollen nun noch die pädagogischen Konzepte aller beteiligten Schulen ausgetauscht werden, dann startet der Wettbewerb, so Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt auf Nachfrage.

Architekturbüros sollen sich bis Jahresende intelligente Lösungen für die Gestaltung der Grundschule, Dreifeldhalle, Förderzentrum Lernen und geistige Entwicklung sowie OGS auf dem Gelände am kleinen See überlegen. Die erste Schülergeneration soll dann voraussichtlich in drei Jahren „einziehen“.

Knappe Entscheidung für Sozialstaffel

Für die Übergangszeit bis die neuen Gebäude stehen und bezogen werden können, braucht es allerdings noch gute Lösungen. „Wir dürfen nicht an den Kindern sparen, die schon jetzt in der Schule sind“, lautete der Tenor der Mehrheit, als es um den zusätzlichen Raumbedarf durch die Einführung der Sozialstaffel bei der Betreuung der Grundschüler ging. Kinder finanziell schwacher Familien sollen künftig – gemessen an ihrem Einkommen oder empfangenen Leistungen – prozentual beim OGS-Beitrag entlastet werden. Die Stadtvertretung hatte dafür in ihrer letzten Sitzung den Weg frei gemacht. Die Einführung der Satzung für eine Sozialstaffel wurde im Ausschuss Dienstagabend knapp mit sechs zu fünf Stimmen beschlossen. CDU und Freie Wähler begründeten ihre Gegenstimmen mit der „prekären Haushaltssituation“. „Es wäre entsetzlich, wenn wir das nun wieder zurückdrehen. Viele Eutiner Eltern freuen sich darüber“, sagte Monika Obieray (Grüne). In der Diskussion vor Einführung der Sozialstaffel sei auch der Präventionsgedanke betont worden. „Was wir jetzt fördern, können wir an anderer Stelle sparen. Das ist ein riesiger Schritt für alle Kinder, die es nötig haben“, betonte Obieray.

OGS rechnet mit bis zu 170 Kindern für Betreuung nach Unterricht

Einigkeit herrschte beim erweiterten Raumbedarf der OGS, wenn die Sozialstaffel kommt. Die Johanniter selbst rechnen mit Anmeldungen zwischen 140 und 170 Kindern, das wäre etwa die Hälfte der Schüler, die derzeit die Grundschule am Kleinen See besuchen. „Das ist realistisch aus heutiger Sicht, größer würde ich nicht planen. Es gibt mit einer angrenzenden Schule ja auch immer die Möglichkeiten, Klassenräume für die Hausaufgabenbetreuung doppelt zu nutzen“, sagte Johanniter-Geschäftsführer Peter Küpper auf CDU-Nachfrage, wie weitreichend der Platzbedarf kalkuliert sei.

Kommen ab Sommer Container als Zwischenlösung?

Bleibt die Frage nach einer Zwischenlösung: Die Verwaltung hatte versucht in Gesprächen mit den beiden Schulen am Standort kleiner See, der Wilhelm-Wisser-Schule (WWS) und der Gustav-Peters-Grundschule (GPS), Zwischenlösungen zu finden. Doch, anders als erhofft, konnte Martin Klehs als zuständiger Fachbereichsleiter, keine Einigung im Ausschuss verkünden, sondern darauf verweisen, dass bis nach Ablauf des Anmeldezeitraumes für die Schule Anfang März gewartet werden müsse. Erst nach dem 4. März könne die WWS sagen, wie viele fünfte Klassen sie am Standort See haben werde, machte auch Ulrike Awe, Leiterin der WWS am See, deutlich. „Ich finde es unfair, dass aus Etat-Gründen zwei Schulen in Konkurrenzsituation gebracht werden“, sagte sie. Die Grundschule selbst platze mit 14 Klassen in 14 Klassenräumen schon jetzt aus allen Nähten, bekräftigte Barbara Kleinmann, Leiterin der GPS-Außenstelle am See im Ausschuss. Beide erinnerten an den Antrag für mobile Klassenzimmer (Container), der in einem vorherigen Ausschuss aus Kostengründen und mangels genauen Zahlen abgelehnt worden war. „Das würde wirklich Entspannung schaffen auch jetzt schon für unseren Unterricht“, sagte Kleinmann. Bis Mai, so Michael Kasch vom Fachdienst, könnten die Container noch bestellt werden, um rechtzeitig nach den Sommerferien zur Verfügung zu stehen, sollten keine weiteren Räume in den Bestandsgebäuden freiwerden.

Verkehrsübungsplatz bleibt vor Ort

Roland Hamann, Vorsitzender der Verkehrswacht Ostholstein-Süd, warb im Ausschuss für den Erhalt des Verkehrsübungsplatzes an der Lübschen Koppel und dafür, das Baugebiet für die Schule nicht auf dessen Kosten zu erweitern. Seit mehr als sechs Jahrzehnten sei der Platz nicht nureinzigartiges Vorzeigeobjekt in Schleswig-Holstein, sondern Grundlage für die Verkehrserziehung von mehr als 1000 Schülern jährlich aus dem gesamten Kreisgebiet, so Hamann. „Der Platz ist nicht nur mit vielen Eigenmitteln des Vereins attraktiv gestaltet, sondern Kitas und Schulen, die uns besuchen, sind auch auf die gute Anbindung an den ÖPNV angewiesen“, betonte er. Als Hamann von CDU, Grünen und FDP hörte, dass der Platz „nie zur Disposition“ stand und dann einstimmig entschieden wurde, ihn nicht in das Wettbewerbsgebiet einzubeziehen, zeigte er sich sichtlich erleichtert und dankbar.