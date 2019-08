Eutin : Schulleiterin feiert Jubiläum

Christiane Albrecht feierte am 1. August ihr „Zehnjähriges“.

von Alexander Steenbeck

05. August 2019, 17:31 Uhr

Eutin | Jubiläum am Ausbildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen (Abig), einem Tochterunternehmen der Sana-Kliniken Ostholstein: Schulleiterin Christiane Albrecht feierte am 1. August ihr „Zehnjähriges“. Claudia Hegenberg, Geschäftsführerin des Abig, gratulierte Albrecht zum Firmenjubiläum. „Besonders das Engagement in zahlreichen auch überregionalen Fachgruppen und im Qualitätszirkel Schule-Praxis sichert eine enge Verzahnung der schulischen Ausbildung mit der Praxis und eine hohe Qualität der Ausbildung.“