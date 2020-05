Dannau : Schulleben der Ostseeschule bleibt lebendig

Die Kinder der Klassenstufen eins bis drei finden ihre vertrauten persönlichen Fächer derzeit vor dem Schulgebäude aufgebaut.

von Michael Kuhr

11. Mai 2020, 13:54 Uhr

Dannau | Auch in Corona-Zeiten bleibt das Schulleben der Ostseeschule in Dannau lebendig. „Durch die Vorerfahrung mit Arbeitsplänen haben die Schülerinnen und Schüler keinerlei Umstellungsschwierigkeiten", berichtet Antje Müller, eine der beiden Lehrerinnen. Das System sei ja vorher schon gelebt worden und werde nun in etwas angepasster Form erfolgreich weiter umgesetzt.

Die Kinder der Klassenstufen eins bis drei, die noch nicht wieder zum Unterricht kommen, finden ihre vertrauten persönlichen Fächer derzeit vor dem Schulgebäude aufgebaut. So können sie Lehrmaterial und Hausaufgaben auch ohne Körperkontakt mit den Lehrerinnen austauschen.

Dabei geht es auch nicht nur um Mathematik und Deutsch; das kann zum Beispiel auch mal ein Springseil sein... Für Familien, die nicht persönlich zur Schule kommen können, besteht ein Bring-Service.

Auch Sportabzeichen hat Antje Müller trotz der widrigen Umstände jüngst an der Schule abnehmen können. In besonderen Zeiten ist aber auch Kreativität gefragt. So verschicken die Schülerinnen und Schüler jede Woche mindestens einen Brief innerhalb der Schule; hierfür steht eigens ein Briefkasten vor dem Haus bereit. Die Kinder schreiben sich wechselseitig mit Begeisterung – ist dies doch eine tolle Möglichkeit, in Kontakt zu sein.

Auch halten die Schülerinnen und Schüler jede Woche ein Erlebnis in ihrem „Ich-Heft“ fest, in dem sie sonst gemeinsame Ausflüge und Forschungsergebnisse dokumentieren. In der vierten Klassenstufe, die zum täglichen Unterricht erscheint, besteht durch eine eigens installierte Plexiglasscheibe die Möglichkeit, zu zweit zu arbeiten sowie auch am Sprachförderunterricht teilzunehmen. Die Lehrerinnen freuen sich über eine hohe Zufriedenheit bei Kindern und Eltern, die sich in persönlichen Rückmeldungen und persönlichen Briefen der Kinder an die Lehrkräfte zeige.