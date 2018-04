Schulen im Kreis werden digital

Landrätin und Schulrat diskutierten mit Schulleitern und Vertretern der Schulträger über die Voraussetzungen für die digitale Schule

von Michael Kuhr

17. April 2018, 18:00 Uhr

Die Digitalisierung der Gesellschaft verläuft rasant und sorgt für eine tiefgreifende Veränderung aller Lebensbereiche. Das gilt auch für den Kreis Plön und seine Schulen, wie Landrätin Stephanie Ladwig und Schulrat Stefan Beeg wissen. Schulen und Schulträger haben deshalb die Aufgabe, den digitalen Prozess gemeinsam zu gestalten.

„Wenn wir als Gesellschaft erfolgreich sein wollen, müssen wir unseren Kindern die Fähigkeiten vermitteln, die sie in dieser modernen Zeit brauchen“, sagte Landrätin Ladwig bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit Schulrat Beeg zum Thema „Lernen mit digitalen Medien“ in der Plöner Kreisverwaltung. Digitale Schule könne nur gemeinsam zwischen Schule und Schulträger gelingen.

Schulrat Beeg sprach über die pädagogischen Anforderungen an die digitale Schule. Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen (IQSH) stellte hierzu ein Konzept zur Medienentwicklungsplanung sowie die Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz vor. Beeg präsentierte Beispiele des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Preetz und der Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf auf ihrem Weg zur digitalen Mediennutzung und rundete den gemeinsamen Nachmittag ab.

In der Diskussion zwischen den Teilnehmenden ging es um Ansprüche und Grenzen digitalen Unterrichts. Moderne Technik sei das Mittel, um dem Bildungsauftrag gerecht zu werden – pädagogische Konzepte müssten aber Vorrang vor Technik haben, so der Tenor in der Runde. Beides gehe aber Hand in Hand.

Schulen müssen Medienentwicklungskonzepte entwerfen, während Schulträger die technische Infrastruktur wie Breitband, W-Lan sowie die professionelle Wartung und Pflege der Endgeräte sichern müssen. „Ein Lehrer wird nicht digitalen Unterricht vorbereiten, wenn er Befürchtung haben muss, dass das System ausfällt. Er wird auch nicht parallel analogen und digitalen Unterricht vorbereiten“, sagte Landrätin Ladwig. Und weiter: „Wenn digitale Schule Erfolg haben soll, muss die Technik funktionieren. Dies sicherzustellen ist Aufgabe der Schulträger.“

Die entscheidende Frage ist, wie sich Schulen und Schulträger im Kreis Plön den gemeinsamen Weg gestalten. Im Zuge der Diskussion wurde der Bedarf deutlich, dass Schulen und Schulträger gemeinsam pädagogische Inhalte und technische Standards entwickeln sollten. Eine kreisweite Koordination durch einen „Kümmerer“ wurde angeregt. Als weiterer wichtiger Baustein für den digitalen Erfolg wurde benannt, dass neben einer sinnvollen Standardisierung entsprechend der besonderen Bedürfnisse der Schulen genügend Freiraum für individuelle Lösungen der Schulen verbleibt.