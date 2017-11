Schule nimmt sich Zeit fürs Lesen

vergrößern 1 von 2 Foto: emde (2) 1 von 2

von Constanze Emde

erstellt am 15.Nov.2017 | 00:27 Uhr

Die Pausenklingel ertönt, alle Grundschüler strömen in ihre Klassen, einige kommen gleich danach mit Büchern wieder heraus. Sie sitzen im Flur auf dem Fußboden, lümmeln in der Leseecke auf der Couch oder auf der Fensterbank, allein oder in kleinen Grüppchen – und jeder hat ein Buch in der Hand. Einmal pro Woche heißt es für die Grundschüler der Gustav-Peters-Schule „Die ganze Schule liest“. Egal welches Fach sie gerade hätten, es fällt aus – zugunsten der Lesestunde.

„Die Lesekompetenzförderung ist ein zentrales Thema und wichtig bei den Kleinen“, weiß Florian Reimers. Er hat die Idee dazu aus einer Lübecker Schule mitgebracht und setzt sich neben der Lesestunde auch für das Mentoren-Programm an seiner Schule für die Leseförderung einzelner Schüler ein. Das Kollegium sei offen für diese Ideen gewesen und bei den Schülern komme es super an. „Lesen ist so zentral wichtig, in jeder Situation, in jedem Fach muss man lesen können“, sagt Reimers. Deshalb sei es auch die Grundidee, dass die Lesestunde pro Woche zeitlich verschieden stattfindet, damit jedes Fach einmal betroffen ist und ausfällt zugunsten der Leseförderung.

Florian Reimers ist auf dem Weg in seine Klasse, die 4c. „Wir haben gerade Sexualerziehung als Thema, einige werden sich sicher Fachbücher zum Thema anschauen, weil es sie gerade besonders interessiert“, erzählt Reimers unterwegs. Er öffnet die Tür. Es ist mucksmäuschenstill. Große erwartungsvolle Augen schauen ihn an, „na los, sucht euch gern Bücher aus, wir wollen lesen.“ Alle stürmen in die Lese-Ecke samt Couch, sie ist begehrt, weil es dort so bequem ist, erklärt Reimers – und weil dort die Bücherregale mit vielen Eltern-Spenden stehen. „Einige bringen sich ihre Bücher von Zuhause mit, andere suchen sich gezielt hier etwas aus, das gerade interessant ist“, weiß Reimers. Neben der Klassenbücherei gibt es auch noch eine Schulbücherei im Haus an der Blauen Lehmkuhle. „Die ganze Schule liest“ ist ein Projekt, das an allen Standorten der Gustav-Peters-Schule stattfindet.

Und was sagen die Schüler? „Ich lese gern, wenn ich mich mal entspannen möchte udn Ruhe brauche“, sagt Hannah (10), dann am liebsten Pferdebücher, „da kann ich was über die Tiere lernen, die ich mag“.

„Ich find’s cool, dass ich einfach so lese“, sagt Tim-Luca (7). Er sitzt mit seinen beiden Kumpels im Flur, die Rücken an eine Säule gelehnt. „Und man lernt sogar noch was für Deutsch“, fügt Linus (7) hinzu. Während Tim-Luca sich in Drei-Fragezeichen-Kids vertieft, liest in einem Klassenzimmer nebenan Max etwas aus dem schweren Star-Wars-Buch vor. „Wenn man den Film noch nicht kennt, kann man in den Büchern alles ganz genau nachlesen und es sich dann gut vorstellen“, findet er. Max ist in der Klasse von Silke Einfeldt, die Drittklässler lesen am Anfang jeder für sich und stellen am Ende auf dem „Lesethron“ ein paar Passagen ihres Buches vor der Klasse vor. „Wir räumen dem Lesen durch das Projekt mehr Zeit ein, weil es sonst oft nur am Rand oder in fünf Minuten passiert“, sagt Einfeldt. Dabei sei es so wichtig, dass die Kinder sich auch mal in eine Geschichte vertiefen können. „Es ist längst nicht usus, dass die Kinder Zuhause Zeit haben zum Lesen oder vorgelesen bekommen“, weiß die Lehrerin. Und gerade für die Kinder, die mit einer anderen Muttersprache aufwachsen, sei die Möglichkeit des Lesens und Hörens und auch mal ein deutsches Buch ausleihen zu können und sich die Zeit dafür zu nehmen, die gebraucht wird, wichtig.

Es klingelt. Die Stunde ist zu Ende. „Och schon?“, wundern sich einige Schüler. „Es war gerade so spannend.“ Sie lieben die Lesestunde, weiß Florian Reimers. Und genau darum gehe es: „Der Spaß und die Lust am Lesen soll geweckt werden.“