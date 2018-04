Eutin: am Kleinen See : Schule macht das Beste draus

Die Mängelliste ist lang, die Wunschliste ebenso, die die Vertreter von Wilhelm-Wisser-Schule und Gemeinschaftsschule am Kleinen See an die Politik und die Stadt gaben.

von Constanze Emde

26. April 2018, 00:19 Uhr

Sie haben sich mit der Situation arrangiert, die Lehrer der Grund- und Gemeinschaftsschule am Kleinen See, und sie versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Die Liste der Wünsche und Mängel, die Vertreter beider Schulen bei dem Rundgang mit Verwaltung und Politik aufzählen, ist lang.

Das neueste zeigten Schulleiter Sven Ulmer und Andrea Awe, Koordinatorin der Offenen Ganztagsschule zuerst: den Fuchsbau. In dem neuen, roten Gebäude werden derzeit rund 40 Kinder nach dem Unterricht betreut. „Wir haben mehr Anmeldungen als Plätze und wenn alle da sind, wird es schon jetzt ganz schön eng“, erklärte Awe. Außerdem wäre ein attraktiverer Außenbereich wünschenswert. Den Kunst- und Musikraum teilen sich Grund- und Gemeinschaftsschule, was zwangsläufig zu Problemen führe: „Muss einer von beiden etwas im Stundenplan ändern, ist es für den jeweils anderen sehr schwer, überhaupt Unterricht im Fachraum zu geben“, schildern die betroffenen Lehrkräfte. Das Ergebnis: Zwei sechste Klassen können keinen Musikunterricht im Fachraum machen, Grundschüler singen und zeichnen häufig in ihren Klassenräumen.

In den Pavillons der Grundschule schließen die Fenster schlecht oder gar nicht, der Schimmel komme wegen der hohen Feuchtigkeit und schlechten Belüftung wieder durch, schildern Klassenlehrer. Hinter Heizungen platzt Farbe von den Wänden. „Ist eben eine sehr alte Schule“, entfährt es einer Besucherin, die am Rundgang teilnimmt. Die Sanitäranlagen beider Schulen seien ebenso sanierungsbedürftig. Nebenräume für Differenzierungsunterricht fehlen beiden Schulen. Dabei sei das wichtiger denn je. Sven Ulmer, Schulleiter der Gemeinschaftsschule machte deutlich: „Mit dem Wegfall der Förderzentren kommen auch Kinder mit erhöhtem Förderbedarf zu uns, die wir mitbeschulen müssen. Aber wenn sie stören oder im Unterricht untergehen, nehmen wir sie aus dem Klassenverband und unterrichten sie hier mit zwei Lehrkräften.“ Das Ziel sei es, die Kinder nach einem Schuljahr mit einer guten Prognose zurück in den Klassenverband zu integrieren und dort weiter beschulen zu können, so Ulmer. Dieses Konzept sei in Ostholstein so bislang einmalig und die Wisser-Schule wolle das weiterführen in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit, Förderzentrum und Lehrerkollegium.

Andrea Knopp, Außenstellenleiterin der Grundschule am Kleinen See, sprach das Thema Raumluftgutachten im Verwaltungstrakt an: Nachdem erhöhte Naphthalinwerte gemessen worden waren, zog das Sekretariat in einen anderen Raum (wir berichteten). Die Verwaltung bestätigte vor Ort, dass eine Renovierung des Raumes kurz bevor stehe. Derzeit werde er von dem Kollegium nicht genutzt wegen der Geruchsbelästigung, schilderte Knopp. Ebenfalls im Verwaltungstrakt befindet sich das Lehrerzimmer der WWS, das laut Awe viel zu klein ist, wenn zwischen sieben und 14 Kollegen, sowie Praktikanten und Referendare auf einmal in den Pausen im Raum sind. Hinzu komme die „Lüftungsanordnung“: „Wir müssen jede Stunde einmal lüften und das in einem Protokoll vermerken. Das ist wirklich schwer umzusetzen, bei allen Verpflichtungen, die wir sonst haben“, machte Knopp deutlich.