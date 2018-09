Eutin : Schule am See bekommt Container

Die Grundschule am Kleinen See bekommt in den Herbstferein zwei Container. Die sogenannten mobilen Klassenzimmer sollen Abhilfe bei der Raumnot schaffen.

von Constanze Emde

14. September 2018, 09:30 Uhr

Der dringende Sanierungsbedarf und der Platzmangel an der Gustav-Peters-Grundschule am Kleinen See sind lange Themen in den Ausschüssen der Stadt Eutin. Eine Zwischenlösung für die Raumnot scheint jetzt gefunden: Der Bauausschuss wurde in nicht-öffentlicher Sitzung am Mittwochabend informiert, dass zwei Container für fünf Jahre angemietet wurden. Die „mobilen Klassenzimmer“ sollen in dem Herbstferien angeliefert werden und ab Schulbeginn wieder nutzbar sein.

Ursprünglich war die zusätzliche Raumlösung für den Schulbeginn nach dem Sommerferien geplant, dies sei jedoch laut Verwaltung nicht einzuhalten gewesen. Die Grundschule behalf sich mit Notlösungen. „Wir haben die 26 DaZ-Schüler (Deutsch als Zweitsprache) in einem großen Klassenraum untergebracht und eine vierte Klasse konnte im Raum der Schulsozialarbeit der Wilhelm-Wisser-Schule unterkommen“, sagte Brigitte Rönnfeldt, kommissarische Leiterin der Gustav-Peters-Schule. Sie freue sich, dass es nun diese Lösung gibt, da sowohl der Raum für die Viertklässler auf Dauer zu klein sei und eine große DaZ-Gruppe mit unterschiedlichem Niveau einfach nicht in einem Raum gut unterrichtet werden könne. Doch Raumbedarf ist weiterhin da, machte Rönnfeldt deutlich. Es brauche Differenzierungsräume, um auch Unterricht in Kleingruppen machen zu können oder mit Schülern, die eine Auszeit brauchen oder nicht hinterherkommen, nicht in den Flur zu müssen.

Die Grundschule ist in mittlerweile drei Jahrgängen dreizügig, auch die Erstklässler starteten in diesem Jahr in drei verschiedenen Klassen. Raumbedarf wird es folglich weiter geben. Wie schnell der oft herangezogene Beschluss eines Schulneubaus für die Grundschule am See umgesetzt wird, wisse Rönnfeldt nicht. Sie geht nach dem nächsten Schulhalbjahr in den Ruhestand: „Ich freue mich dann aber irgendwann, wenn etwas Neues für die Schüler dort entsteht.“

Zur Erinnerung: Ende November 2017 hatten die Fraktionen mit Ausnahme von Hanjo Iwanowitsch (SPD) im Schulausschuss geschlossen für einen Neubau der Grundschule samt eigener Turnhalle gestimmt, da laut Verwaltung allein eine energetische Sanierung des Gebäudes aus den 60er Jahren bei 5,7 Millionen Euro liegen würde. Von der Stadtvertretung wurde dieser Beschluss binnen der vergangenen zehn Monate bislang zwar nicht bestätigt, die Meinung bei den Fraktionen scheint die selbe – pro Neubau – zu sein. Inwieweit durch das angestrebte Bürgerbegehren, das den Neubau der Grundschule sowie der Gemeinschaftsschule samt eigener Schulsporthalle am Kleinen See im Ziel hat, weitere Planungen ruhen, ist offen. Ein Baubeginn für die Grundschule am Kleinen See stehe nach Auskunft der Verwaltung bislang nicht fest.