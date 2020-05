Kinderarmut : Schuldnerberatung in Eutin bietet Telefonsprechstunde zu „Kinder und Schulden“ an

Die Corona-Krise treffe Menschen mit geringen Einkommen und deren Kinder besonders schwer, mahnt die Eutiner Awo.

Avatar_shz von Bernd Schröder

24. Mai 2020, 17:40 Uhr

Eutin | „Chancenlose Kinder? Gutes Aufwachsen trotz Überschuldung!“ lautet der Titel einer bundesweiten Aktionswoche der Schuldnerberatung in diesem Frühjahr. Die Schuldner- und Insolvenzberatung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Eutin bietet aus diesem Anlass am Donnerstag, 28. Mai, von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr offene Telefonsprechzeiten an.

Die Beraterinnen und Berater beantworteten in dieser Zeit Fragen rund um das Thema Schuldnerberatung unter Telefon 04521/7021-11 oder 04521/7021-13, teilte die Awo mit. Die Beratung sei kostenfrei.

Es geht um die Kinder

Im Mittelpunkt stehe das Wohl der kleinen und besonders schutzbedürftigen Mitglieder unserer Gesellschaft. Bereits Anfang dieses Jahres – also vor der Corona-Krise – hätten über 3500 Kinder in Ostholstein von Sozialleistungen, also in Armut gelebt. Besonders betroffen seien Kinder unter sechs Jahren.

Kinderarmut werde seit Jahrzehnten beklagt, das Thema sei nun aktueller denn je. Denn die Corona-Krise treffe Menschen mit geringen Einkommen besonders schwer. Die warme Mahlzeit bei den Tafeln oder in der Schule entfalle. Der Nebenjob könne aufgrund der Vielzahl an Schließungen nicht mehr ausgeübt werden. Es stehe noch weniger Geld zum Wirtschaften zur Verfügung als sowieso schon.

Selbst Experten durchblicken den Förderdschungel kaum noch

Es nicht so, dass es gar keine Unterstützung gäbe, sagen die Schuldnerberater. Doch selbst Experten blickten kaum noch durch den Dschungel möglicher Leistungen. Auch die Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) fordert: „Finanzielle Hilfen und Regelungen müssen transparent, nachvollziehbar und öffentlich bekannt sein.“

Bis zum 9. Schuljahr sei es nicht mehr lange hin, mahnt die Awo. Für Geringverdiener und Bezieher von Sozialleistungen gebe es wenigstens in diesem Bereich Unterstützung. Fraglich sei, ob alle Berechtigten vom „Schulstarterpaket“ wüssten und dieses nutzten. Die aktuelle Erhöhung auf 150 Euro könne nur ein Anfang sein. Die Berater der Awo in Eutin schließen sich der AG SBV an: „Kinder haben das Recht auf eine von Schuldenproblemen unbelastete Kindheit und Jugend sowie bestmögliche Startbedingungen für ihre Zukunft.“