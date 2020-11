Sorgen in der Geeinde Bosau : Schulden und Steuern ziehen an

Schuldenstand der Gemeinde Boau erhöht sich im kommenden Jahr voraussichtlich auf 1.329.000 Euro

von Michael Kuhr

23. November 2020, 14:36 Uhr

Bosau | Die Gemeinde Bosau kann ihre Ausgaben schon lang nicht mehr selbstständig mit Einnahmen erwirtschaften. Und wenn dann Unvorhergesehenes wie die Erneuerung der Kanäle unter der L 309 für 369.000 Euro in Hassendorf dazu kommen, dann ist ein Nachtrag fällig. Der erhöht den Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt von erst im April beschlossenen 253.200 Euro auf jetzt 647.000 Euro. Damit befassen sich jetzt die Gremien in der Gemeindevertretung.

Die wesentlichen Änderungen im Verwaltungshaushalt ergeben sich im Bereich Kindertageseinrichtungen, der Orts- und Regionalplanung „Windpark“, eben der Hassendorfer Oberflächenentwässerung sowie Steuern, Zuweisungen und Umlagen. Der Fehlbetrag von 647.000 Euro wird durch das Gesetz zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der Covid-19-Pandemie um 173.200 Euro auf 473.800 Euro vermindert. Der Vermögenshaushalt ist ausgeglichen. Der Kreditbedarf erhöht sich trotz des erhöhten Fehlbedarfs von bisher 222.300 Euro auf 227.000 Euro. Die Mittel aus der Rücklage sind aufgebraucht. Der Schuldenstand steigt auf 1.329.000 Euro.

Und weil die finanzielle Situation in Bosau angespannt ist, muss die Gemeinde Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes ergreifen. Schließlich sind der beschlossene Verzicht auf Straßenausbaubeiträge, weniger Steuereinnahmen und die Kosten in Hassendorf nicht einfach wegzustecken. Zur Verbesserung der Einnahmesituation ist die Erhöhung der Realsteuern in Diskussion. Es scheint bereits Konsens zu sein, dass die Grundsteuer A und B von bisher jeweils 360 auf 385 Prozent und die Gewerbesteuer von bisher 267 auf 285 Prozent angehoben werden sollen. Bei der Grundsteuer A wird mit Mehreinnahmen von 7500 auf 115.500 Euro, bei der Grundsteuer B von 28.125 auf 433.125 Euro und bei der Gewerbesteuer von 117.978 auf 1.867.978 Euro gerechnet.

Die Sätze der Grundsteuer bewegen sich im Mittel der von anderen Kommunen im Kreis Ostholstein erhobenen Steuern. Der im Kreisvergleich immer noch ausgesprochen günstige Hebesatz für die Gewerbesteuer soll weiterhin Anreiz für Gewerbebetriebe bieten, sich in der Gemeinde Bosau anzusiedeln.