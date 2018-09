Schulbusse ohne Elternbeitrag

Ostholsteins Kreistag hebt Elternbeteiligung an Schülerbeförderung auf / 20 Millionen Euro für Straßenbau und -sanierung

von Achim Krauskopf

25. September 2018, 11:30 Uhr

Achim Krauskopf Die Zeit des eisernen Sparens beim Kreis Ostholstein ist vorbei: Der Kreistag hat gestern Abend einstimmig die Abschaffung der Elternbeteiligung an Schulbuskosten beschlossen. Das wird mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 geschehen.

Außerdem wurde ein Investitionsprogramm für Kreisstraßen und Radwege verabschiedet. In den kommenden zehn Jahren sollen mit jährlich mindestens zwei Millionen Euro Kreisstraßen und Radwege saniert sowie neue Radwege gebaut werden. Beide Beschlüsse hatten Fachausschüssen vorbereitet (wir berichteten).

Neben einer kostenfreien Schülerbeförderung will der Kreis bei der Subventionierung des Busangebotes noch einen Schritt weiter gehen: Mit Hilfe der Verwaltung soll geprüft werden, ob alle Schüler und alle jungen Leute, die in Ausbildung sind, generell kostenlos Bus fahren können, also auch außerhalb der Schul- und Ausbildungszeiten. Das wäre, wie es in der Begründung des von CDU und Grünen gestellten Antrages heißt, auch ein Beitrag zum Klimaschutz, wenn so Pkw-Fahrten reduziert werden könnten.

Die SPD-Fraktion erinnerte an ihr beharrliches Festhalten an der Forderung, den Weg zu Bildungseinrichtungen kostenfrei zu gestalten. Die Elternbeiträge waren als Teil eines Konsolidierungsprogrammes vor 15 Jahren eingeführt worden. Mit einem Verzicht auf die Elternbeteiligung werden dem Kreis dem Vernehmen nach 180 000 Euro an Einnahmen entgehen – bei einem Überschuss von 21,5 Millionen Euro im Jahr 2017 wohl eine verkraftbare Summe.

Ambitionierter ist dagegen der Plan, einen Beschluss zu fassen, der über zehn Jahre hinweg umgesetzt werden soll: Mindestens zwei Millionen Euro pro Jahr für die Sanierung von Straßen und Radwegen, ein über drei Wahlperioden reichendes Investitionsprogramm, das auf Bestreben von CDU und Grünen beschlossen wurde. Von den 266 Kilometer Kreisstraßen sollen 180 Kilometer in einem „schlechten Zustand“ sein, gleiches gilt für 80 bis 90 Kilometer von den 134 Kilometern Radweg, die dem Kreis gehören.

FDP-Vertreter Dr. Joachim Rinke äußerte Zweifel, dass zwei Millionen Euro jährlich für den Nachholbedarf beim Bau von Radwegen reichen werden. Stephan Hedicke (Freie Wähler) äußerte die Vermutung, dass mit dem Geld nicht einmal der Sanierungsbedarf gedeckt werden könne.

Während dieses mindestens 20 Millionen Euro „schwere“ Programm in wenigen Minuten „abgehakt“ war, diskutierte der Kreistag gut eine Stunde lang die Bereitstellung von etwa 50 000 Euro für Verhütungsmittel, die Menschen mit geringem Einkommen ärztlich verordnet bekommen. Mehrheitlich beschlossen wurde, dieses Jahr noch 10 000 und im nächsten Jahr 40 000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Die Debatte entzündete sich an der Tatsache, dass der Sozialausschuss die Bereitstellung von jährlich 40 000 Euro ab 2019 empfohlen hatte, der Hauptausschuss aber das Geld vorerst nur für 2019 bewilligen wollte.

Die Frage, ob der Hauptausschuss den Beschluss eines anderen Ausschusses modifizieren darf, beantwortete Kreispräsident Harald Werner (CDU) nach Recherchen während einer Sitzungsunterbrechung mit Ja. Sowohl Niclas Dürbrook (SPD) als auch Dr. Rinke (FDP) erklärten, dass dies zumindest moralisch unzulässig sei.