Ostholstein : Schulbus bald ohne Elternanteil

Ostholstein will Kostenbeteiligung für Schüler bis 10. Schuljahr abschaffen.

von Achim Krauskopf

26. Februar 2019, 16:30 Uhr

Eutin | Eine Satzung, mit der im Kreis Ostholstein vom nächsten Schuljahr an die Eltern von Kindern der ersten zehn Klassenstufen nicht mehr an den Schulbuskosten beteiligt werden, hat am Montag den zuständigen Verkehrsausschuss des Kreistages passiert. Eine darüber hinaus gehende „freie Fahrt“ für alle Schüler und junge Leute in Ausbildung, die von der Kreisverwaltung zumindest geprüft werden sollte, gestaltet sich dagegen kompliziert und teuer. Der Ausschuss beschloss ebenfalls einmütig, auf Landesebene an einer Anpassung des Schleswig-Holstein-Tarifes hinzuarbeiten. Der verhindert, wie es hieß, eine Nutzung der Schülerfahrkarten für Azubis und ältere Schüler zu einem angemessenen, an der tatsächlichen Nutzung orientierten Preis.

„Der Schleswig-Holstein-Tarif stellt uns sozusagen ein Bein“, kommentierte Oscar Klose aus dem zuständigen Fachdienst die Probleme, die sich für den Kreis ergäben, wenn er alle Schüler und junge Leute in Ausbildung an allen Tagen und rund um die Uhr kostenlos Bus fahren lassen wollte. Aktuell wären davon rund 800 Schüler der Oberstufe und schätzungsweise 3700 Auszubildende betroffen.

Laut geltenden Bestimmungen müsste der Kreis dann, wie Klose erläuterte, für jeden Jugendlichen eine Jahreskarte kaufen, die 1200 Euro kostet. Wenn eine möglichst große Zahl von Schülern und Auszubildenden eine spürbare Entlastung bei den Beförderungskosten erfahren solle, müssten folglich landesweit die tariflichen Voraussetzungen dafür geändert werden.

Einfacher war da die Anpassung der Schülerbeförderungssatzung des Kreises mit der Streichung des Elternanteils vom Schuljahr 2019/2010 an. Der Ausschuss stimmte auch der Regel zu, dass die Schüler nicht nur bis zur nächstgelegen Schule kostenfrei befördert werden, weil eine solche Einschränkung dem Prinzip der freien Schulwahl entgegen stünde.

Allerdings muss die Schule im Kreis Ostholstein sein. Und keine kostenfreie Beförderung erfahren Grundschüler, die es nicht weiter als zwei Kilometer bis zu ihrer Schule haben, und Schüler der 6. bis 10. Klasse, deren Schulweg unter vier Kilometer beträgt. Die Verwaltung schätzt, dass die Abschaffung der Elternbeteiligung zwischen 180 000 und 230 000 Euro kosten wird.

Erfolglos blieb die SPD mit einem Antrag, unabhängig von einer landesweiten Regelung schon einmal Fahrkarten für junge Leute zu subventionieren: Er wurde mit neun zu drei Stimmen abgelehnt. Ein solches Vorpreschen würde eine landesweite Regelung erschweren, warnte Landrat Reinhard Sager. Anderas Mylius (CDU) und Aussschuss-Vorsitzender Jens Johannsen (Grüne) kritisierten die SPD-Initiative, weil sie das Ergebnis einer vierstündigen Sitzung eines eigens gebildeten Arbeitskreises unterlaufe.