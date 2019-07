Plön : Schützenfest erstmals an einem Freitag

Die Plöner Schützengilde steht kurz vor ihrem 400. Geburtstag vor einer einschneidenden Veränderung.

von Michael Kuhr

08. Juli 2019, 11:40 Uhr

Plön | Erstmals wird in diesem Jahr das Bürgervogelschißen sind an einem Mittwoch, sondern an einem Freitag gefeiert. Die Schützen erhoffen sich dadurch mehr Zuspruch der Bevölkerung aber auch Teilnahme der Schützen an ihrem Fest.

Was aber über die Jahrhunderte Bestand haben wird, ist das Gilde-Motto: „In Friede, Freude und Eintracht.“ So wird das Plöner Bürgervogelschießen nicht mehr wie nahezu 200 Jahre zuvor am 2. Mittwoch im Juli gefeiert, sondern am 2. Freitag im Juli. Der Beginn bleibt aber in der traditionellen Abfolge am Sonntag vor dem Schützenfest. So feierte die Gilde bereits in der Nikolaikirche einen Gottesdienst.

Danach ist Ruhe bis Donnerstag (11. Juli), wenn ab 16.30 Uhr Platzmusik auf dem Wentorper Platz ge-spielt wird. Das Vogelrichten findet ab 18 Uhr auf dem Festplatz Düvelsbrook statt.

Der Tag des Bürgervogelschießens, Freitag, 12. Juli, wird um 8.30 Uhr mit dem Antreten der Gildebrüder auf dem Marktplatz am „Prinzenhuus“ begonnen. Um 9 Uhr wird König Claus-Henrick Estorff seine Schützenbrüder vor dem Rathaus begrüßen und mit ihnen danach gemeinsam zum Gildefrühstück in der Festhalle auf dem Düvelsbrook marschieren. Das Schießen wird um 14 Uhr eröffnet. Gegen 21 Uhr steht die Königsproklamation an bevor es um 22 Uhr mit Fakelbegleitung zurück in die Stadt geht. Gäste sind willkommen, wenn es am Samstag, 13. Juli, ab 18 Uhr das Königsbier zur Feier mit dem neuen Königspaar, ein gemeinsames Abendessen, Musik und Tanz gibt.

„Wir hoffen, dass durch die Neuerungen bei der Gilde die berufstätigen Gildebrüder am Bürbervogelschießen teilnehmen können“, sagte Pressesprecher Torben Martens. Aber auch am Freitagvormittag könnte es größeren Zuspruch am Umzug durch die Stadt geben, als bisher. Aber auch am Nachmittag rechnen die Schützen mit mehr Besuchern zum Schießen auf dem Festplatz.

Die Ausstellung der Gilde-Fahnen, des hölzernen Vogels und des Silbers ist für eine Woche im Schaufenster der Förde Sparkasse zu betrachten. Malermeister Werner Senkpiehl hat in diesem Jahr übrigens seinen 20. Vogel farbenfroh gestaltet.