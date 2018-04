Schützen zeigen Gilde-Geschichte in der Volksbank

von Alexander Steenbeck

13. April 2018, 13:11 Uhr

Die Eutiner Schützengilde ist die älteste Vereinigung der Stadt. Anlässlich ihres 350. Jubiläums gingen Schützenbrüder auf Spurensuche für die aktuelle Ausstellung in der Volksbankfiliale in der Königstraße. „Wir wollen die Eutiner einladen, mit uns in die Vergangenheit zu reisen“, sagte ihr Pressesprecher Uwe Paap gestern zur Eröffnung. Schützenkönige der letzten rund 100 Jahre sind zu sehen, Kugelzange, Suppenkelle und ein Modell des Vogels, der alljährlich von der Stange geholt werden muss. Vorsteher André Meyer erklärte Stadtvertreterin Margret Möller die Besonderheiten der Uniform. Die Ausstellung ist bis 11. Mai zu den Öffnungszeiten der Filiale zu sehen.