Wildschweine mitten im Kiesabbau : Schützen und Nutzen im Einklang mit der Natur

Auf dem Gelände des Kies- und Schotterwerks Kreuzfeld hat sich eine besondere Flora und Fauna entwickelt.

von Michael Kuhr

25. November 2020, 12:26 Uhr

Malente-Kreuzfeld | Der Nutzen der Natur auf der einen Seite und ihr Schutz auf der anderen Seite müssen keine Gegensätze sein. Den eindrücklichen Beleg dafür liefert das Kies- und Schotterwerk von Volker Wandhoff nördlich von Kreuzfeld. Der 81-jährige Seniorchef Johann Peter Wandhoff ist glücklich, hat er doch vor einem Jahr Willm Willms als engagierten Waidmann für das 172 Hektar zusammenhängende Revier nördlich des Dorfes Kreuzfeld begeistern können. Der 79-Jährige kümmert sich um Flora und Fauna und genießt dabei seine Zeit in der Natur.

Der erste Blick auf das fleißige Schaffen im Kies- und Schotterwerk lässt erst einmal so gar nicht den Eindruck von Tier- und Naturschutz aufkommen. Moderne Radlader befüllen die Produktionsanlagen mit Sand, der nach seiner Bearbeitung in unterschiedlichen Fraktionen verteilt und später verkauft wird. Schwere Lkw werden mit Sand beladen, Kunden bringen Gartenabfälle – so sind sichere Arbeitsplätze für 30 Mitarbeiter entstanden. Doch nur wenige Schritte nach Norden, da beginnt ein etwa 70 Hektar großes Eldorado für Tiere und Pflanzen. Die nach ihrer Ausbeutung aufwendig renaturierten und rekultivierten Kiesabbauflächen bieten heute einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt ein Zuhause.

Sowohl die renaturierten Flächen als auch das aktuelle Kiesabbaugebiet sind das Refugium vieler Tierarten und von Willm Willms aus Bad Malente-Gremsmühlen. Er ist seit 62 Jahren begeisterter Jäger und verfügt über ein profundes Wissen, das er jetzt im Kies- und Schotterwerk Kreuzfeld einsetzt. Johann Peter Wandhoff, der in vielen Jahren zuvor selbst das heute über 200 Hektar große Revier waidmännisch betreute, hat gute Vorarbeit geleistet. Beim Kiesabbau galt dem Erhalt alter und mächtiger Eichen eine große Bedeutung.

„Die zu gut drei Viertel erhaltenen Bäume sorgen heute mit ihren Früchten im renaturierten Gebiet für nahezu tonnenweise Nahrung der Tiere über den Winter bis ins Frühjahr hinein“, freut sich Wandhoff. Vielfalt in den Speiseplan der Tiere im Kies- und Schotterwerk bringen Obstbäume in reicher Zahl und Sorten – vom Apfel über die Kirsche bis hin zur Pflaume. Für Mineralien sorgen sogenannte Lecksteine und für ein „Nachtisch-Leckerli“ ein sogenannter Kirr-Automat, der einmal täglich rund ein halbes Pfund Weizen-Mais-Gemisch verstreut.

In dem heute nahezu unberührten ehemaligen Kiesabbaugebiet mit Wald, wunderschönen Seen, Feldern und Wiesen genießen das Nahrungsangebot das dort vorhandene Schwarz- und gelegentlich Damwild aber auch Hasen, Kaninchen, Rehe, Füchse, Dachse, Marder, Marderhunde und Iltisse sowie mehrere Schnepfen, Fasanen, diverse Singvogelarten insbesondere die Flussregenpfeifer, Bachstelzen, Mäuse, Enten und der Uhu. Auch der Seeadler kommt ab und zu zur Fischjagd. Der Eisvogel findet in den Seen mit heimischen Fischen reichlich Futterfische für seinen Nachwuchs. Buntspechte und Greifvögel bereichern das Areal, in dem Willm Willms nahezu täglich unterwegs ist. Sie sind aber auch nachts, wenn die Maschinen zur Ruhe gekommen sind, direkt im Kiesgebiet unterwegs, belegten die Fährten.

Besondere Beachtung finden derzeit die auf dem Gelände des Kies- und Schotterwerkes Kreuzfeld lebenden etwa 25 Wildschweine. Willm Willms ist mit einer speziellen Wildtierkamera ein ganz besonderer Schnappschuss gelungen: an dem Stamm einer Tanne hatten sich mindestens neun Frischlinge zusammengerottet. Sie lagen „schön kuschelig“ übereinander und hatten den Stamm des sogenannten Mal-Baumes in ihre Mitte ge

schlossen. Das hatte natürlich einen besonderen Grund: „Der Stamm war von der Wurzel knapp ein Meter hoch mit Buchenholz-Teer bestrichen worden“, schmunzelt Willms. Das nutzten die Tiere, um sich mit Hilfe des durchdringenden Geruches des Buchenholz-Teers an ihrem stacheligen Fell schadhafter Parasiten wie Zecken oder Milben zu entledigen.

Doch es seien bisher immer nur einzelne Bachen oder Keiler gewesen, die sich nachts nach einem Schlammbad in der Suhle an dem präparierten Mal-Baum scheuerten. „Wildschweine riechen Buchenholz-Teer bestimmt aus 500 Meter Entfernung“, vermutete Johann Peter Wandhoff eine hohe Lock-Wirkung. Für Willm Willms und Johann Peter Wandhoff ein deutliches Zeichen dafür, dass Buchenholz-Teer das richtige Mittel zur Unterstützung der Pflege der Tiere ist – aber in dieser Masse von mindestens neun Tieren auf einmal hatten sie es zuvor nicht gesehen. Es zeigt ihnen aber auch die von den Wildschweinen erkannte Wirksamkeit des Buchenholz-Teers.

Doch auch hier geht es um Schutz und Nutz der Natur. Willm Willms sieht darin keinen Spagat. Er hilft durch seine Jagdausübung mit, den Druck der Wildschweine auf die Landwirtschaft zu minimieren. „In diesem Jahr habe ich bereits fünf Wildschweine erlegt – darunter ein Keiler von knapp 100 Kilogramm“, sagt er stolz. So würden die Wildschweine im Revier gehalten, weil immer Platz für neue Tiere geschaffen werde. Doch wenn der Bestand an Wildschweinen im Kies- und Schotterwerk explodiert, würden die Tiere auf die Äcker der Landwirte zur Futtersuche ausweichen. Das kommt in Kreuzfeld nur in Ausnahmefällen vor, bestätigen Willms und Wandhoff ein gutes Verhältnis zu den benachbarten Landwirten.