„Schürsdorfer Lichtermarkt“ öffnet seine Tore

21. November 2018, 16:39 Uhr

Am kommenden Wochenende präsentiert der Blumen- und Pflanzenmarkt Rahlf in Schürsdorf einmal mehr eine bunte Auswahl an Möglichkeiten, sein eigenes Heim mit vorweihnachtlicher Gemütlichkeit auszustatten. Für den „Schürsdorfer Lichtermarkt“ haben die Mitarbeiter der hauseigenen Floristikwerkstatt unzählige Ideen umgesetzt, mit denen man Heim und Garten stimmungsvoll dekorieren kann. Dazu werden auch die Hallen von Rahlf mit einem Meer aus Kerzen und anderen verzaubernden Lichtquellen in ein vorweihnachtliches Einkaufsparadies verwandelt. Neu ist in diesem Jahr das „Light Night Shopping“ am Freitag von 18 bis 21 Uhr, zu dem jeder Gast mit einem Glas Sekt begrüßt wird. Jeweils um 18, 19 und 20 Uhr gibt es Vorführungen, die Einblicke in die Kunst der Floristik vermitteln. Weiterhin bietet das Kosmetikstudio Levermann kleine Behandlungen für die Gäste an, die auch die Vielfalt von Cake-Pops – auch Kuchenlollis genannt – und Muffins kennenlernen können. Am Sonnabend und Sonntag kommen Stände von Kunsthandwerkern und Anbietern regionaler Spezialitäten hinzu. Neben Krippenarrangements gibt es auch Schmuck, edle Lebensmittel und weitere Besonderheiten. Wieder mit dabei ist die Erzählkünstlerin Irmgard Jäckh, die an beiden Tagen um 15 Uhr mit ihrer sprechenden Handpuppe spannende Märchen und Geschichten darbietet. Bei Zwischenstopps kann man sich wie gewohnt im Café Lisbeth kulinarisch versorgen.



Geöffnet ist der Lichtermarkt am Freitag, 23. November, von 8 bis 21 Uhr, am Sonnabend,

24. November, von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag, 25. November, von 10 bis 17 Uhr.