Eutin : Schülerprojekt: Wie klingt eigentlich Wind?

Classical Beat – Digital Soundscape: Im Sommer ist ein interdisziplinäres Schülerprojekt in Eutin geplant, bei dem auch Beethoven neu arrangiert werden soll.

von oha

19. August 2019, 15:04 Uhr

Eutin | Wie klingt Wind oder die Klimaveränderung? Wie kann Beethoven neu arrangiert werden? Das Classical Beat Festival möchte an den Erfolg mit den internationalem Schülerprojekt aus dem vergangenen Jahr anknüpfen. Organisator Hans-Wilhelm Hagen freut sich, dass er für das Projekt „Digital Soundscape“ neben zahlreichen anderen auch alle vier Eutiner Schulen gewinnen konnte.

Digital Soundscape ist ein Teilprojekt des Classical Beat Festivals, bei dem Schüler mit digitalen Mitteln eigene Musikwerke selbstständig

erstellen. Es wird gefördert durch die Bundesprogramme „LandKultur“ und „Kultur

macht stark!“. In diesem Jahr nahmen insgesamt zehn Schulen mit mehr als 250 Schülern teil. „Das war ein riesiger Erfolg“, sagte Organisator Hans-Wilhelm Hagen.

Schulleiter und Musikpädagogen der Schulen und Musik(hoch)schulen in der Region Ostholstein, Oldesloe und Lübeck kamen nun zusammen, um die Planungen für 2020 zu besprechen. Aus der Kreisstadt Eutin nehmen alle vier ortsansässigen Schulen bei Digital Soundscapes teil. Mit diesem Projekt will der Träger, die Stiftung Neue Musik-Impulse SH, mit der Partnergemeinde der Stadt Eutin – Gemeinde Guldborgsund als ein grenzüberschreitendes Vorhaben Mittel des EU Interreg Deutschland-Danmark Förderprogramms beantragen.

Vorgesehen sind auch zwei zusätzliche Workshop-Wochenenden, hiervon auch eine in der Gemeinde Guldborgsund in Dänemark, an dem 40 Jugendliche teilnehmen können.

Für nächstes Jahr werden wieder Workshops von Januar bis Mai angeboten. Im zweiten Halbjahr 2020 sind Schülerbegegnungen mit Schulen aus dem Nachbarland geplant.

Das Festival plant vom 4. bis 7. Juni 2020 ein Festivalwochenende „CLASSICAL BEAT - Young Talents öffnen Welten“ mit Konzerten rund um das Schloss Eutin. Am Freitag, 5. Juni, soll ein Festivaltag zum Beethovenjahr auf dem Schlossplatzgelände stattfinden, an dem junge professionelle Musiker aus der ganzen Welt und Teilnehmer eines internationalen Jugendaustausches mit dänischen und niederländischen Schülern ihre Werke aufführen, wie Hagen mitteilte.

„In dem Projekt Digital Soundscapes erfahren die Schüler etwas aus unserem musikalischen Kulturerbe. Hierbei setzen sich die Teilnehmer während ihres musikalischen Schaffens mit

Werken von bekannten Komponisten aus einer klassischen Epoche auseinander. Da 2020 Beethoven-Jahr ist wird Beethovens Pastorale sein“, sagte Organisator Hans-Wilhelm Hagen. Doch zunächst werden die Jugendlichen eingeladen, die Geräuschkulisse ihrer Umgebung bewusst zu erforschen und mit ihrem Smartphone aufzunehmen. Später werden die „Ton-Schnipsel“ unter Anleitung von Musiktutoren zu mitreißenden Beats arrangiert.

Außerdem setzen sich die Schüler im Rahmen mit den Klimaveränderungen auseinander und binden Windgeräusche oder Slogans zum Thema Klima in ihre Werke mit ein. „Somit ist Digital Soundscapes ein interdisziplinäres Vorhaben. Mit dem namhaften Professor Bernd Ruf von der Musikhochschule Lübeck als musikpädagogischen Leiter des Projektes, der Musik- und Kunstschule Lübeck, dem Kirchenkreis

Ostholstein, die Schulleitungen aller teilnehmenden Schulen sowie dem Schulrat aus Ostholstein, Manfred Meyer, wird dieses Projekt von ausgewiesenen Institutionen sowie Experten umgesetzt“, freute sich Hans-Wilhelm Hagen.