Schüler zeigen vielfältige Projekte

erstellt am 24.Nov.2017 | 00:35 Uhr

Auf den Fluren des Beruflichen Gymnasiums der Berufsschule Eutin herrschte gestern viel Bewegung. Anstatt den Vormittag auf den Schulbänken zu verbringen, waren die Mitglieder der Oberstufe unterwegs durch vier Räume, in denen zahlreiche Informationsstände auf sie warteten.

Bereits zum elften Mal organisierte das Gymnasium unter Leitung von Barbara Friedhoff-Bucksch eine Projektmesse. In diesem Jahr lautete das Thema „Entwicklung“. 94 Schüler der zwölften Klassen haben eine Woche lang in kleinen Gruppen an individuellen Themen aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Elektrotechnik, Maschinenbautechnik und Wirtschaft gearbeitet.

„Am Ende stehen die Präsentation und eine umfangreiche Projektmappe“, erklärte Barbara Friedhoff-Bucksch. Häufig beginne die Vorbereitung allerdings weit vor der eigentlichen Arbeitsphase. „Die Jugendlichen müssen ein Thema wählen, in das drei Fächer einfließen“, sagte die Schulleiterin. Der Vortrag, den die Teilnehmer der Projektmesse gestern abschließend gehalten haben, ersetzt jeweils eine Klausur in den entsprechenden Fächern. „Mit den Noten waren die Schüler in der Vergangenheit insgesamt zufrieden“, so Barbara Friedhoff-Bucksch, die viel Wert auf die Originalität der Umsetzung legt.

Maria Papoulias (21) und Sarah Schirmer (18) haben einen Lautsprecher mit leuchtenden LED-Lampen in drei Farben gebaut. Die Schülerinnen haben das Bauteil, das Arduino genannt wird und für die Farbmuster verantwortlich ist, selbst programmiert. „Je nach Lautstärke und Frequenz der Musik werden Lampen ein- und ausgeschaltet“, verriet Maria Papoulias aus Eutin. Für das Projekt haben sie viel Freizeit investiert. „Allein der Bau hat über zwölf Stunden gedauert“, berichtete die Neustädterin Sarah Schirmer. Sie hat außerdem eine eigene Internetseite mit Informationen rund um das Gerät erstellt.

Ein bewusster Umgang mit der Meeresverschmutzung durch Plastik war den Cousinen Lia (18) und Janice Domann (17) wichtig. Gemeinsam mit zwei weiteren Mitschülerinnen waren sie unter anderem zum Meereszentrum Geomar nach Kiel gefahren. „Dort haben wir ein Interview mit dem Meeresbiologen Mark Lenz geführt und für unseren Vortrag zusammengeschnitten“, beschrieb Lia Domann das Vorgehen.

An ihrem Stand gab es außerdem eine Auswahl an Drogerieprodukten zu sehen, die Mikroplastik enthalten. „Uns war es wichtig, Alternativen aufzuzeigen“, äußerte sich Lia Domann. Vor allem im Internet habe sie immer wieder Bilder von verendeten Tieren gesehen, fügte Janice Domann hinzu. Mit dem Verlauf der Prüfung waren die Gymnasiastinnen zufrieden. „Jetzt müssen wir die Ergebnisse abwarten“, so Gruppenmitglied Tabea Werbouar (16).