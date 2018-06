Schüler und Studenten aus Lawrence zu Gast

von Constanze Emde

06. Juni 2018, 00:01 Uhr

Fast 30 Schüler und Studenten der amerikanischen Partnerstadt Lawrence konnten Bürgervorsteher Dieter Holst und Bürgermeister Carsten Behnk (Foto) gestern Nachmittag im Rathaus begrüßen. „So viele wie noch nie in meiner Amtszeit“, freute sich Holst, dass die jungen Menschen Zeit in Eutin und Schleswig-Holstein verbringen, um einen Einblick in die Kultur und Geschichte der Partnerstadt Eutin zu bekommen. Die Verbindungen zwischen Eutin und Lawrence dauern bereits über Jahrzehnte an: Gesellschaftlicher Höhepunkt eines jeden Deutschland-Besuches sei der Deutsch-Amerikanische Abend am 13. Juni ab 18.30 Uhr in den Torhäusern.