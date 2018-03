Schüler tauchen in Literatur ein

Leseprojektwoche an der Friedrich-Hiller-Schule endet mit kreativen Ergebnissen / Kinder lesen internationale Bücher

von shz.de

22. März 2018, 13:54 Uhr

Eine Woche lang sind sie mit Ronja Räubertochter durch Schwedens Wälder gestreift, haben mit Indianern vor ihren Tipis am Lagerfeuer gesessen oder haben einen Wal gerettet. Erneut haben die 200 Schüler der Friedrich-Hiller-Schule in Schönwalde gemeinsam mit ihren Lehrern eine aufregende Leseprojektwoche mit Kinderbuchklassikern verbracht.

Stand die Veranstaltung vor zwei Jahren noch ganz unter dem Stern der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, ging es in diesem Jahr kreuz und quer durch die fantastische Welt der Literatur für Kinder. Die Jüngsten setzten sich mit „Grüffelo“ von Julia Donaldson auseinander. Die Erstklässler bastelten die Tiere des Waldes, denen die kleine Maus im Buch begegnet und denen sie den geheimnisvollen Grüffelo beschreiben muss. Greifbar wurde er im Anschluss an die Lektüre durch die Masken, die die Kinder gemalt und ausgeschnitten hatten.

Die zweiten Klassen lasen „Der Findefuchs“ von Irina Korschunow und diskutierten den Umgang mit Gefühlen wie Eifersucht und Neid. Klassenlehrerin Petra Krüger konnte in der 3a auch in diesem Jahr nicht auf Astrid Lindgren verzichten. „Als bekennender Fan konnte ich nicht anders“, gab sie zu. Die Schüler zeichneten Szenen aus „Ronja Räubertochter“ und fügten sie zu einer Leserrolle zusammen, die in einer leeren Verpackung für Stapelchips aufbewahrt wird.

Sie finde das Buch richtig gut, sagte Mathilda (9). „Ich habe auch den Film im Fernsehen gesehen, aber das ist inzwischen schon lange her“, berichtet sie.

Einen literarischen Ausflug in das Leben der Indianer machten die Klassen 3b und 4b. Sie beschäftigten sich mit dem Kinderbuch „Fliegender Stern“ von Ursula Wölfel,

in dem ein wissbegieriger

Indianer-Junge spannende Abenteuer erlebt. Beide Klassen hatten bereits in der Mitte der Woche kleine Dioramen mit zahlreichen Details aufgebaut. Die Schüler der 3b nahmen sich vor allem für die filigranen und bunten Muster auf den Tipis viel Zeit. Zahnstocher, Streichhölzer und Knete wurden in den Händen der Kinder zu Gestellen zum Trocknen von Fleisch und Fisch.

Maria Wollney hat für die 4b selbst Knete aus den Bestandteilen Wasser, Öl, Salz und Zitrone hergestellt. Die Grundschüler konnten sie den eigenen Vorlieben entsprechend einfärben und haben ihre Dioramen zusätzlich mit Moos, Sand und Zweigen aus dem Schulwald ergänzt. Jolina (9) und Laura (9) haben von Zuhause kleine Playmobil-Figuren mitgebracht. Ihre Tipis haben sie aus Kaffeefiltern gebaut.

Die Geschichte eines gestrandeten Wals wurde in der 4a von Klassenlehrerin Katja Apel gelesen. In „Sams Wal“ von Katherine Scholes kämpft ein australischer Junge um das Überleben eines Zwerg-Pottwals, der von den Fischern bedroht wird. In ihren Lesetagebüchern schrieben die Kinder die Geschichte mit ihren eigenen Ideen weiter und machten sich Gedanken über die Handlungsmotive der Figuren.

„Für die älteren Schüler, die bald die Schule verlassen, geht es auch um die Identifikation mit den handelnden Personen und deren Gedanken und Gefühlen“, fasste Katja Apel am Ende der Projektwoche zusammen. Die Viertklässler bekamen allerdings auch viele Informationen über das Leben der Wale und den australischen Kontinent.