Berufsschule Eutin : Schüler stellen Projektergebnisse vor

Schüler des 12. Jahrgangs des Gymnasiums der Berufsschule Eutin stellen ihre Ergebnisse ihrer Projektwoche zum Thema Wasser vor.

von sul

15. November 2018, 04:00 Uhr

Plastik im Meer, Nitrat im Grundwasser und Wassermangel – die Schüler des 12. Jahrgangs des Gymnasiums der Berufsschule Eutin hatten sich überwiegend aktuelle Problemstellungen für ihre Projekte ausgesucht. Gestern präsentierten sie die Ergebnisse aus zu ihrer Projektwoche „Wasser“. Innerhalb einer Woche erarbeiteten die Schüler aus den Fachrichtung Ernährung, Gesundheit, Elektrotechnik, Maschinenbautechnik und Wirtschaft ein individuelles Thema zu diesem Oberbegriff.

Einweggeschirr und Wattestäbchen aus Plastik sollen nach der Europäischen Union ab 2021 der Vergangenheit angehören. Wie wichtig diese Entscheidung ist, erklärten Jarred Bünning und Etienne Nemitz an ihrem Projekttisch. Plastik im Wasser - die Ursache dafür könne auch durch Unternehmen verursacht werden, die ihre Produkte in Plastik hüllen und ihre Restabfälle nicht entsorgen, erklärten die 18-Jährigen. Den Müll im nachhinein aus dem Meer zu fischen sei nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“. „Nachdem wir das Thema behandelt haben, setzen wir uns bewusst damit auseinander weniger Plastik zu verwenden“, sagte Bünning. Gleich mehrere Projektgruppen beleuchteten kritisch den Konzern Nestlé. Valentin Endelmann, Vivien Schaeffer und Sandra Böss verglichen das Unternehmen mit der Marke Viva con Agua. Während sich das Hamburger Unternehmen Viva con Agua dafür einsetze, dass alle Menschen einen Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten, ist der Konzern Nestlé in der Kritik in Ländern mit Wasserknappheit Wasser abzupumpen, erzählen die Schüler. An ihrem Stand riefen die jungen Schüler dazu auf, sich für Wasser als Menschenrecht stark zu machen.

Mit „virtuellem Wasser“, also die Wassermenge die tatsächlich für die Herstellung eines Produkts benötigt wird, setzen sich Julia Kock und Lena Leiers auseinander. Bei einer Jeans werden nach den Recherchen der Schüler 6000 Liter Wasser verbraucht. Dies entspricht der Wassermenge von 40 Badewannen.

Neben den zahlreichen aktuellen und sozialkritischen Auseinandersetzungen mit dem Thema Wasser gab es auch für die Schüler überraschende Informationen auf der Projektmesse: Algen werden vielfältig für Produkte wie Lippenstifte, Pudding und Gesichtscremes verwendet. Auch Gummibärchen werden durch die Alge „Spirulina“ blau gefärbt.

Jedes Projekt musste von den Schülern in einer Projektmappe erklärt und bei der Messe präsentiert werden. Die Bewertung der Projekte fließt in drei Fächer der Schüler ein.