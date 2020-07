Schüler sollen Klassik neu erleben

Die Eutiner Stiftung „Neue Musikimpulse“ hat mit 1,2 Millionen Euro der EU ein neues Projekt für Musikunterricht an Schulen aufgelegt

von Achim Krauskopf

05. Juli 2020, 11:11 Uhr

Eutin | Junge Menschen für klassische Musik begeistern: Das ist Ziel der in Eutin ansässigen Stiftung Neue Musikimpulse. Das Aushängeschild der von Hans-Wilhelm Hagen gegründeten Stiftung war in den vergangenen drei Jahren das Festival „Classical Beat“, das dieses Jahr wegen Corona sehr reduziert wurde.

Teil dieses Projektes, das Brücken schlagen will zwischen Generationen und zwischen Musikstilen, war immer „Digital Soundscapes“, bei dem in Zusammenarbeit mit Schulen junge Leute die Möglichkeit erhielten, elektronische Musik zu produzieren und öffentlich zu präsentieren.

Aufgrund der dabei gemachten Erfahrung hat die Stiftung Neue Musik-Impulse Schleswig-Holstein ein weiteres, auf zwei Jahre angelegtes Projekt mit dem Titel „Kreativ-Lab – Digisounds“ aufgelegt, das von der Europäischen Union mit knapp 1,2 Millionen Euro gefördert wird. Hans-Wilhelm Hagen erklärt: „Das neues EU-Projekt soll bei Schülern in Dänemark und Deutschland das Interesse für klassische Musik entfachen. Mit Hilfe von elektronischen Werkzeugen machen sie aus klassischen Kompositionen neue, moderne Musik. So hoffen die Schulen, junge Menschen wieder stärker für die Musik im Unterricht zu begeistern.“

Schülerinnen und Schüler sollen klassische Musikstücke mit elektronischen Elementen und analogen Musikinstrumenten neu komponieren. Das Beethovenjahr 2020 biete einen hervorragenden kreativen Einstieg.

„Die Teilnahme am Musikunterricht ist nach unseren Erkenntnissen sowohl in Dänemark wie auch in Deutschland rückläufig, teilweise findet gar kein Musikunterricht mehr statt. Vor diesem Hintergrund wird der Einsatz von digitalen Werkzeugen zur Erstellung von Musikwerken in den Schulen als Chance angesehen, Begeisterung für die Musik zu wecken“, erläutert Hans-Wilhelm Hagen weiter. Der pensionierte Bankdirektor ist sowohl Projektleiter als auch Gründer und Geschäftsführer der Stiftung Neue Musik-Impulse.

„Kreativ-Lab – Digisounds“ lege einen besonderen Fokus auf die Belebung des Musikunterrichts diesseits und jenseits des Fehmarnbelts. Der kreative Einsatz von digitalen Werkzeugen, also die Verwendung von modernen digitalen Musikinstrumenten sowie professioneller Produktionssoftware und weiterem Equipment, sei ein innovativer Weg, nicht nur neue Begeisterung bei den Schülern und Lehrern zu wecken, sondern ihnen auch den Umgang mit zukunftsorientierten Methoden in der Musik im Unterrichtsalltag nahezubringen.

Jeweils zwei bis vier Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden deutschen und dänischen Klassen sollen im Austausch zusammen mit Tutoren eigene Kompositionen aus dem Zusammenfügen der klassischen Musik und der Nutzung von digitalen Werkzeugen entwickeln. Ludwig van Beethoven, dessen Geburt 250 Jahre zurück liegt, werde den Einstieg in das Projekt liefern. Im zweiten Projektjahr bilde der dänische Komponist Carl Nielsen den Schwerpunkt der Arbeit.

Das Projekt werde mit knapp 1,2 Millionen Euro aus dem EU-Förderprogramm Interreg Deutschland-Dänemark gefördert. Die Technische Hochschule Lübeck sowie die Stiftung Neue Musik-Impulse Schleswig-Holstein und die Eutin Tourismus GmbH wollen gemeinsam mit vielen Projektpartnern in Deutschland und Dänemark das interkulturelle Verständnis bei Jugendlichen stärken. Hagen: „Menschen sollen zu persönlichen Treffen – nicht zuletzt über das Wasser des Fehmarnbelts hinweg – motiviert werden, zu Konzertbesuchen, zu Musikcamps und Workshops, die grenzüberschreitend im Rahmen des Projekts stattfinden sollen.“ Außerdem werde gemeinsam an einer neuen Smartphone Applikation, Titel „Classical Beat App“, gearbeitet, die von Schülern, Lehrern, Eltern und anderen Interessenten als Kommunikationsplattform genutzt werden solle, um neue Musikwerke hochzuladen, zu teilen und um sich auszutauschen.

„Digital Soundscapes ist eine gute Ergänzung zum regulären Musikunterricht und bietet sicher nicht nur für die musizierenden Schülerinnen und Schüler einen interessanten Blick auf die Möglichkeiten digitaler Mittel der Musik“, erklärte Karin Prien, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Am Ende des Projektes präsentieren die Schüler ihre vollendeten Sound-Symphonien zusammen mit Musikern und Performancekünstlern live. Hans-Wilhelm Hagen: „Mit der Musik als universelle Sprache sollen die Mitwirkenden erleben, dass Sprachbarrieren reduziert, während Zugehörigkeit sowie Verbundenheit gestärkt werden.“







Auflistung der teilnehmenden Partner Deutschland und Dänemark:



Deutschland:

Technische Hochschule Lübeck

Eutin GmbH - Gesellschaft für Touristik, Kurbetrieb und Stadtmarketing (Stadt Eutin)

Stiftung Neue Musik-Impulse Schleswig-Holstein gUG

Musik- und Kunstschule Lübeck gGmbH

Inselschule Burg auf Fehmarn

Gemeinschaftsschule der Stadt Fehmarn

Johann-Heinrich-Voß-Schule - Gymnasium der Stadt Eutin

Carl-Maria-von-Weber-Schule

Berufliche Schule Eutin

Geschwister-Prenski-Schule, Lübeck

Landesverband Rhythmik Nord, Musik und Bewegung Nord e.V.

Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein

IHK zu Lübeck

Musikhochschule Lübeck (MHL)

Kirchenkreis Ostholstein

EnergieCluster Digitales Lübeck e.V.

Stadt Eutin

Wilhelm-Wisser-Schule Eutin

Schulaufsicht Ostholstein

Wagrienschule Oldenburg i.H.



Dänemark:

Guldborgsund Kommune. Center for Børn & Læring

CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland

Nykøbing F. Katedralskole

FGU Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster

Lolland Musikskole

Syddansk Musikkonservatorium (SDMK), Odense