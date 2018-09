Schüler lernen Leben retten

Ärzte und Schulsanitäter zeigen richtige Reanimation

von Constanze Emde

21. September 2018, 17:50 Uhr

„Prüfst du, rufst du, drückst du“ – auf einprägsam lustige Weise erklärt der Comedian Kaya Yanar im Kurzfilm, worauf es beim Leben retten ankommt. Vor der Leinwand sitzen Schüler der achten bis zehnten Klasse der Wilhelm-Wisser-Schule (WWS).

„Im Ernstfall lacht keiner, wenn er in so eine Situation kommt, aber ihr könnt euch das so vielleicht gut merken“, erzählt Gotthard Bernecker, Arzt und Rettungssanitäter,

als der Film vorbei ist. Das Ärztenetzwerk Eutin-Malente macht mit bei der bundesweiten Aktion „Ein Leben retten – 100 Reanimation“. Im Rahmen der Aktionswoche boten die Ärzte auch in drei Eutiner Praxen einen Reanimationskurs an, die Zahl der Interessierten blieb bei unter 20 insgesamt. „Bei den Erwachsenen ist die Scheu zu groß und die Angst, etwas falsch zu machen“, weiß Bernecker. Deshalb müssen die Kurse in die Schulen: „Die Jugendlichen probieren einfach, wie es sich anfühlt und wie es geht und können im Ernstfall helfen. Das ist wichtig. Denn falsch ist, gar nichts zu tun“, betont Bernecker. Die meisten Herzinfarkte passieren in Gemeinschaft, da ist es wichtig, dass man helfen kann, bis der Notarzt kommt und durch die Herz-Druck-Massage das Blut bis zum Gehirn pumpe.

Gemeinsam mit den Schulsanitätern des Jugendrotkreuzes aus Hutzfeld erklären die Ärzte in Kleingruppen, was bei der Reanimation zu beachten ist: „Wenn jemand plötzlich umfällt, erst ansprechen und rütteln, ob die Person reagiert. Dann Notarzt rufen und sofort bis zu dessen Eintreffen mit einer Herzdruckmassage beginnen – rund 100 mal pro Minute. Nur so halten wir den Menschen am Leben und er hat eine Chance“, sagt Bernecker. Denn oft, das wisse er aus seiner Zeit als Rettungssanitäter, sterben die Menschen, weil nichts gemacht wurde außer den Notarzt zu rufen. Bei den Schülern kommt diese Aktion gut an: „Ich finde es wichtig, dass wir lernen, wie wir im Ernstfall reagieren müssen“, sagt Lara.