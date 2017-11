Schüler gewinnen praxisnahe Einblicke in die Berufswelt

vergrößern 1 von 1 Foto: waskow 1 von 1

21.Nov.2017

Jungen Menschen den Weg in die Berufswelt zu erleichtern – das ist seit fast zwanzig Jahren des Ziel des Projekts „Schüler – Azubis“.

In Zusammenarbeit mit acht Unternehmen aus der Region bietet die Wilhelm-Wisser-Schule ein mehrtägiges Programm an, bei dem aktuell 15 Schüler der neunten Klassen Auszubildende in ihre Betriebe begleiten. Mindestens zwei Tage lang erleben sie auf diese Weise beispielsweise den Berufsalltag von Polizisten, Bankangestellten oder Pflegekräften aus nächster Nähe. Im Februar sollen die Jugendlichen ihre Mitschüler mit einer Präsentation über ihre Erfahrungen informieren. Gestern gab es bei Kendrion Kuhnke ein erstes Treffen aller Beteiligten. Auch Ausbilder Jörn Räther und Kathrin Grall, die im Unternehmen unter anderem das Projekt betreut, konnten einen Schüler begrüßen. Daniel Eirich (14) wird gemeinsam mit den Auszubildenden Johannes Krützfeld und Phillip Kay die Berufe des Industriemechanikers und des Mechatronikers kennenlernen. „Ich habe mich ganz bewusst für diesen Platz beworben“, erzählte der Eutiner. Auch in seiner Freizeit interessiere er sich für technische Zusammenhänge.

„Bei dem Projekt handelt es sich um ein Erfolgsmodell“, betonte Jörn Räther. Es seien schon Jugendliche, die erst daran teilgenommen haben, später als Auszubildende in den Betrieb zurückgekehrt. Neu dabei ist in diesem Jahr das Bestattungsunternehmen Schröder mit Sitz in Eutin . „Wir bilden regelmäßig neue Fachkräfte aus und sind froh, jetzt auch an diesem Projekt teilnehmen zu können“, so Inhaber Sven Schröder während der Vorstellungsrunde.