Schüler erleben die vielfältigen Tätigkeitsfelder in der Hauswirtschaft

von Achim Krauskopf

26. März 2018, 12:04 Uhr

Bunte Partywimpel, ein leckerer Imbiss und viele Informationen rund um die Ausbildung – all das und noch mehr gab es beim Erlebnistag Hauswirtschaft in der Außenstelle der Beruflichen Schule des Kreises Ostholstein zu entdecken. Rund 50 Schüler allgemeinbildender Schulen aus der Region waren nach Neustadt gekommen, um sich im Dialog mit den Auszubildenden der insgesamt drei Ausbildungsgänge der Hauswirtschaft über Zukunftsperspektiven zu informieren.

Die jungen Menschen, die sich gerade im zweiten Lehrjahr befinden, stellten den Gästen zunächst ihre individuellen Wege in die Hauswirtschaft vor. Außerdem beantworteten sie Fragen rund um den inhaltlichen und zeitlichen Ablauf und berichteten von ihren Erfahrungen im Ausbildungsalltag. Während in der Küche kleine Leckereien für die spätere Party mit farbenfrohen Cocktails ohne Alkohol zubereitet wurden, ratterten nebenan die Nähmaschinen. Gemeinsam mit den Auszubildenden konnten die Besucher Partywimpel nähen, oder Servietten kunstvoll falten. Auf einem Sinnesparcour konnte die eigene Wahrnehmung geschärft werden. Es stand vor allem der Nutzen der eigenen fünf Sinne im Vordergrund. Auch eigene Kekse konnten im Laufe des Nachmittags gebacken werden. Im Anschluss konnten bei einem Workshop in geselliger Atmosphäre ansprechende Verpackungen für die Backwaren gebastelt werden.

Unterstützt wurden die Schüler der Beruflichen Schule auch von Vertretern der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck und der Landwirtschaftskammer Schleswig- Holstein. Der Verband landwirtschaftlicher Fachbildung und die Grone Schule Neustadt waren ebenfalls mit Vertretern vor Ort und standen den Schülern bei persönlichen Fragen rund um die Ausbildung und ihre Anforderungen Rede und Antwort.

Der Erlebnistag Hauswirtschaft endete mit der Party, bei der auch „Piñatas“ zerschlagen wurden. Dabei handelt es sich um bunte Figuren aus Pappmaché, die mit Süßigkeiten oder Früchten gefüllt werden. Die Idee stammt ursprünglich aus Spanien und Mittelamerika. Aber auch das große Buffet mit verschiedenen Leckereien wurde von den Schülern der 8. und 9. Klassen gut angenommen.