Schüler erlaufen Geld für „Ampo“

Orly Röhlk

14.Nov.2017

8857,90 Euro kamen am 28. Juni beim jährlichen Lauftag der Schüler des Gymnasiums Schloss Plön zusammen. Die Hälfte des Geldes – 4428,95 Euro – übergaben gestern die Klassensprecher der 6b und 6c und Schulsprecher Yannick Weber an Katrin Rohde für soziale Projekte in Ouagadougou (Burkina Faso, Westafrika). Die andere Hälfte möchte die Schülerschaft nach Angaben des Unterstufenleiters Volker Skwirblies in diesem Jahr für die Schulhofgestaltung verwenden.

Das Gymnasium spendet seit Jahren für das Engagement der ehemaligen Plönerin in Afrika. Der von ihr gegründete Verein Sahel und und eine Stiftung für das Waisenhaus „Ampo“ finanzieren Aufbau und Betrieb von Krankenstationen, Waisen- und Frauenhäusern sowie die Ausbildung afrikanischer Kinder und Jugendlicher. Zwei Mal im Jahr reist Rohde für zwei bis drei Monate durch Europa und wirbt um Spenden für das soziale Engagement. Gut anderthalb Millionen Euro pro Jahr kämen dadurch zusammen, erzählte die 69-Jährige in Plön: „Nach 23 Jahren Ampo können wir sagen, die Welle kommt zurück“, schilderte sie den Erfolg der Investitionen in Ausbildung und Wirtschaft. Alle sieben Projekte seien heute von Afrikanern geführt. 60 000 Menschen im Jahr ließen sich in der Krankenstation behandeln, darunter viele unterernährte Kinder und Babys. Es gebe 50 Hebammen und 120 Krankenschwestern dort, Buchhalter und Lehrer. Insgesamt 156 Mitarbeiter seien es vor Ort.

Die jungen Afrikaner würden früher eingeschult, sechs von ihnen machten 2016 ihr Abitur, werden je nach Talenten Bauingenieure, Juristen, Mediziner. Anfangs fand man in der Mehrzahl Straßenkinder vor, bildete sie zu Tischlern, Schneidern und Mechanikern aus. „Wir brauchen mehr junge Leute im Verein, die Power mitbringen und etwas dafür tun möchten, die afrikanischen Kinder im Land zu halten“, so Rohde.

Vor 5. und 6. Klassen erzählte sie von Burkina Faso. Die 6b und 6c (im Juni noch 5. Klassen) hatten besonders viele Kilometer und Geld erlaufen und erhielten dafür von Rohde den Wanderpokal „Ampolino“ und einen Kalender. Insgesamt absolvierten alle Schüler 6862 Kilometer auf der fünf Kilometer langen Strecke zur Prinzeninsel und zurück gegen eine Spende.