Schüler begrüßen Erstklässler: „Willkommen hier bei uns“

von Constanze Emde

erstellt am 07.Sep.2017 | 00:40 Uhr

Einige kennen sich aus dem Kindergarten, für andere ist alles neu und aufregend: Die rund 70 Schulanfänger der Gustav-Peters-Schule am Kleinen See saßen größtenteils mit strahlenden Augen in der Turnhalle ihrer neuen Schule und bestaunten das Willkommensprogramm, das die vierten Klassen ihnen zu Ehren einstudiert hatten. Stolze Eltern, zahlreiche Verwandte und Bekannte verfolgten die Begrüßung der Schuldirektorin Christine Ludwig.

Für Ludwig war es die letzte Einschulung als Direktorin. Sie geht Ende Januar in den Ruhestand - zusammen mit Andrea Knopp, die die Grundschule am Kleinen See bisher leitet – die Nachfolgersuche läuft (wir berichteten).

An den Kindern flog das Programm vorüber, sie neckten sich und sprachen eher mit ihren Sitznachbarn über das, was für sie wirklich spannend war am ersten Schultag: „In welche Klasse kommst du? Kannst du schon was?“ Fehler, so Ludwig, seien wichtig, um zu lernen. Selbstvertrauen und Neugier wünschte sie den Abc-Schützen auf dem kommenden Weg – und Motivation für die Dinge, die auf den ersten Blick weniger spannend scheinen.

Cedric (7), Kilian (7) und Finley (6) waren sich einig: Sport wird wohl ihr Lieblingsfach. „Ich spiel auch bei Eutin 08“, sagte Finley und Cedric rechnete bis jetzt auch zu Hause schon gern. Mama Pia stand neben ihm. „Für uns Eltern bedeutet das extremes Loslassen, das ist schon schwer. Jetzt werden sie groß.“