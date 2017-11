Schüler (14) bedroht Mitschüler und wird versetzt

von Constanze Emde

erstellt am 03.Nov.2017 | 00:26 Uhr

Hat ein Schüler der Wilhelm-Wisser-Schule Klassenkameraden mit einem Messer bedroht? Eltern und Schüler einer achten Klasse sind besorgt über einen Vorfall, der sich im September ereignet haben soll: Ein Schüler (14) soll ein Butterfly-Messer gezogen haben. Schüler, die das beobachtet haben, meldeten das sofort der Schulleitung. Doch beim Durchsuchen des Rucksacks des Verdächtigen wurde kein Messer gefunden. „Wir haben in dieser Sache alle Institutionen eingebunden“, sagte Schulleiter Sven Ulmer auf Nachfrage. Zum Vorfall selbst könne er aus Gründen des Datenschutzes keine Angaben machen. Es seien aber alle Möglichkeiten, die das Schulgesetz in so einem Fall bietet, ausgeschöpft worden: „Das Problem ist mittlerweile gelöst.“ Nach Informationen unserer Zeitung wurde der betreffende Schüler zunächst vom Unterricht ausgeschlossen und ist danach an eine andere Schule überwiesen worden.

Wie geht die Schule mit einem solchen Vorfall um? „Wir holen alle mit ins Boot, sprechen mit den Betroffenen und mit der Schulsozialarbeit wird thematisiert, welche Möglichkeiten es gibt, Opfer zu schützen oder Täter von ihrem Vorhaben abzuhalten“, schildert Ulmer ein Standardvorgehen. Zum Einzelfall macht er keine Angaben, nur so viel: „Wenn sich Menschen bedroht fühlen, nehmen wir das ernst und handeln.“

Ob es eine direkte Bedrohung mit einem Messer gab oder es ein Herumfuchteln und zeigen des gefährlichen Gegenstandes war, wird Teil der Ermittlungen sein, die die Polizei aufgenommen hat. Pressesprecher Ulli Fritz Gerlach sagt auf Nachfrage: „Im September wurde der Polizei in Eutin eine Bedrohung zum Nachteil eines 14-jährigen Schülers der Wilhelm-Wisser-Schule angezeigt. Tatverdächtig in dieser Sache ist ein ebenfalls 14-jähriger Mitschüler. Nach derzeitigem Sachstand soll er den Geschädigten Mitte September in der Schule und im privaten Umfeld bedroht haben.“ Auch das Jugendamt sei informiert worden, ebenso die Ausländerbehörde. Bei dem 14-Jährigen soll es sich um einen Deutsch-Russen handeln, der der Polizei bereits bekannt ist.