Schröder wendet Führungskrise ab

TSV Malente: 66-Jähriger hängt als Vereinsvorsitzender noch einmal zwei Jahre dran / Auflösung des Vereins war befürchtet worden

von Alexander Steenbeck

29. April 2018, 17:32 Uhr

Aufatmen beim TSV Malente: Der Verein ist dank Reinhard Schröder an einer Führungskrise nur knapp vorbei geschrammt. Der langjährige TSV-Vorsitzende ließ sich während der Jahresversammlung am Freitagabend entgegen vorheriger Erklärungen doch noch einmal für zwei weitere Jahre in die Pflicht nehmen.

Bis kurz vor Ende der Versammlung zeichnete sich noch keine Lösung für den Posten des 1. Vorsitzenden ab. Der 66-Jährige blieb bei seiner Entscheidung, nach 17 Jahren an der Spitze des größten Vereins in der Gemeinde nicht erneut zur Verfügung zu stehen.

Lange herrschte Ratlosigkeit unter den nur 33 anwesenden Mitgliedern, die sich trotz der heiklen Lage des Vereins im Gemeinschaftsraum des Ernst-Rüdiger-Sportzentrums eingefunden hatten. Als sich bei der Wahl des 1. Vorsitzenden erwartungsgemäß auch aus der Versammlung kein Kandidat herauskristallisierte, war sogar eine 15-minütige Unterbrechung nötig, in der der TSV-Vorstand um Reinhard Schröder mögliche Optionen heftig diskutierte. Zuvor hatte Ludger Fronczek als Sprecher für den Wahlausschuss auf die möglichen Folgen für den Fall hingewiesen, dass der Posten des 1. Vorsitzenden nicht besetzt werden könne. Sogar eine Auflösung des Vereins wurde als mögliche Konsequenz aufgezeigt. Nach der Unterbrechung trat Fronczek erneut ans Rednerpult und kündigte eine erneute Kandidatur Schröders an. Ein Mitglied aus dem Vorstand habe versprochen, nach seiner Pensionierung in zwei Jahren als 1. Vorsitzender des TSV Malente kandidieren zu wollen und damit die Voraussetzung für eine „allerletzte“ Kandidatur Schröders geschaffen, so Ludger Fronczek.

Und Schröder hatte erkennbar schwer mit sich gerungen, sich dann aber zum Wohle des Vereins entschieden. „Es gibt eine ganz feste Zusage für eine Kandidatur in zwei Jahren. Nur unter dieser Prämisse würde ich das noch einmal machen“, erklärte der langjährige TSV-Chef seine erneute Bereitschaft. Mit langanhaltendem Beifall und Jubel honorierten die anwesenden TSV-Mitglieder die Entscheidung des sichtlich gerührten Vereinsvorsitzenden und votierten anschließend einstimmig für Schröder. Über den Namen des potenziellen Kandidaten für den Vereinsvorsitz in zwei Jahren wurde indes Stillschweigen vereinbart.

In seinem Jahresbericht zeigte sich der TSV-Chef zuvor besorgt, dass das geplante Lichterfest abgesagt werden müsse. „Wenn sich die Helferresonanz nicht noch verbessert, bleibt wohl nichts anderes übrig“, so Schöder. Fest stünden dagegen das 36. Internationale Musikfest des Spielmannszuges vom 1. bis 3. Juni und der 18. Diekseelauf am 12. August. Im Gespräch mit dem OHA freute sich Schröder, dass die Zahl der TSVler mit 900 Mitgliedern konstant gehalten werden konnte. „Und das trotz der Beitragsanhebung im vergangenen Jahr“, sagte der Vereinsvorsitzende. Zum Angebot des TSV Malente gehören 18 Sparten.

Nach der Wiederwahl Schröders erwies sich die Wahl von Frank Böhm für den Posten des 3. Vorsitzenden als Selbstläufer. Böhm wurde ebenfalls einstimmig in seinem Amt bestätigt. Genauso wie Sportwart Fabian Mewes sowie Toralf Jost als Vorstandsmitglied für Soziales und Sicherheit.

Große Freude bereitete Schröder die Auszeichnung langjähriger Vereinsmitglieder. Herausragend: Manfred Buck und Thorsten Debert wurden für 50-jährige Treue zum TSV geehrt und mit der Ehrennadel bedacht. Seit 25 Jahren gehören Harald Buck, Björn Höpfner, Norbert Kroll, Arno Rowedder und Rüdiger Zühlke dem Verein an.