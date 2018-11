Schrittzähler für eine Blutspende

von Michael Kuhr

24. November 2018, 12:53 Uhr

Eine Blutspende findet am Freitag, 30. November, von 9 bis 12 Uhr beim Zweckverband Ostholstein im Wagrienring 3 bis 13 in Sierksdorf statt. Da Blutprodukte als Arzneimittel für Unfall-Verletzte und an Krebserkrankte Menschen nur eine sehr kurze Haltbarkeit haben, ist es so wichtig, dass auch in den Wintermonaten Blutspenden geleistet werden. Als kleines Dankeschön bedankt sich der ZVO bei allen Blutspendern mit einem Schrittzähler. Es wird auch ein Spender-Buffet bereithalten.