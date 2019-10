Eutin : Schottenfest geht über zwei Tage

Musik und Highland-Spiele am Sonntag, Musik und Kochen am Samstag.

von Achim Krauskopf

29. Oktober 2019, 11:15 Uhr

Eutin | Das Dutzend wird voll: Zum 12. Mal findet kommenden Sonntag, 3. November, ein Schottenfest in Eutin statt. Verbunden wird es nicht nur mit einem verkaufsoffenen Sonntag, sondern erstmals gibt es am Sonnabend, 2. November, auch schon ein „Vorprogramm“ in Zusammenarbeit mit den Beschickern des Wochenmarktes.

Der Erfinder dieses Schottenfestes, Volker Rätzke, ist vor vier Wochen gestorben, aber die Tradition wird fortgesetzt: Marcus Gutzeit (Wirtschaftsvereinigung Eutin), Kerstin Stein-Schmidt (Stadt) und Jan Maaß (Marktbeschicker) erläuterten in einem Pressegespräch die Pläne für das bevorstehende Wochenende.

Achim Krauskopf

Wie gewohnt wird es Sonntag ein Programm mit Musik und anderer Unterhaltung geben. In einem Zelt auf dem Markt werden zwischen 12 und 15 Uhr die „Swinging Feetwarmers“ Jazz und Swing spielen.

Für traditionelle Musik mit Dudelsack und Trommeln sind die Crown Hunter Pipes and Drums, eine schottische Marschkapelle aus Schwartbuck, zuständig. Außerdem gibt es schottische Spiele auf dem Markt, organisiert und betreut von Fußballern des Eutiner Sportvereines 08 unter der Aufsicht von Edwin Schultz.

Helfer werden wir ganz problemlos integrieren. Edwin Schultz, Leiter der Higland-Spiele

Tauziehen, Gummistiefel-Weitwurf, Baumstamm-Sägen und Holzfass-Rollen gehörten zu den angebotenen Disziplinen, schilderte Schultz, die von kleinen Teams absolviert werden könnten. Aber auch Helfer, die sich bei der Betreuung der Spiele einbringen wollten, seien willkommen: „Die werden wir ganz problemlos integrieren.“ Whisky-Verkostungen und offene Geschäfte in der Innenstadt runden das Sonntagsprogramm ab.

Stadtmarketing

Das Thema Schottenfest werde schon am Sonnabend während des Wochenmarktes aufgenommen, hieß es weiter: Neben dem Ehrenmal werde die Show-Küche mit Küchenchef Harry Heinsen und Restaurantmeister Henrik Möller von 11 bis 13 Uhr im Betrieb sein: Die Stadtmanagerin Stein-Schmidt sprach von „holsteinisch-schottischer Crossover-Küche:“ Kohl in vielen Variationen stehe im Mittelpunkt, daraus werde Harry Heinsen unter anderem ein Stew zaubern, einen traditionellen Eintopf.

sh:z-Archiv

Als Assistentin werde in der Showküche die VHS-Dozentin Karen Siemens stehen: „Mrs Siemens stammt aus dem Raum Glasgow, lebt seit vier Jahren in der Holsteinischen Schweiz und kennt sich als ehemalige Besitzerin eines Delikatessen-Ladens mit guter Küche aus. Die Englisch-Dozentin, die wegen der Liebe nach Ostholstein gezogen ist, freut sich schon sehr auf ihren ersten Auftritt in der Showküche,“ sagte Stein-Schmidt. Natürlich gebe es wieder Rezepte zum Mitnehmen und die beliebten Probierportionen direkt aus der Showküche.

Außerdem werden im Showzelt vor dem Brauhaus bereits von 12 bis 15 Uhr die „Swinging Feetwarmers Jazzband“, deren Musiker aus Kiel und Hamburg kommen, einen zusätzlichen Wochenmarkt-Jazz gestalten.

Achim Krauskopf (Archiv)

Mit dem Zelt würden ebenfalls neue Wege beschritten, sagte Marcus Gutzeit: „Bisher haben wir das am Sonnabend Nachmnittag aufgebaut und erst nach Einbruch der Dunkelheit mühsam geschmückt. Dieses Mal wird es in Absprache mit den Marktbeschickern schon am Freitag stehen und besser ausgestattet.“