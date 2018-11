Schönwalder als GdP-Chef bestätigt

von Achim Krauskopf

28. November 2018, 16:28 Uhr

84 Prozent der 254 Delegierten haben den in Ostholstein lebenden Oliver Malchow (Foto) als Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei (GdP) bestätigt. Die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes gehörte zum Programm eines viertägigen Bundeskongresses in Berlin, der heute endet. Malchow (55) lebt in Schönwalde, er ist seit 2013 GdP-Vorsitzender. Der Leiter der Kripo-Dienstelle Kiel ist für seine Arbeit in der GdP freigestellt. Seite 31