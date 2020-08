Schönwalde trauert um Ehrenbürger Heinz Waldow

Langjähriger Kommunalpolitiker mit Engagement als Amtsvorsteher und Bürgermeister und Motor vieler Vereine wurde 95 Jahre alt

von Achim Krauskopf

07. August 2020, 11:37 Uhr

Schönwalde | Er habe „mehr für den Ort erreichen wollen, in dem ich lebte“, sagte Heinz Waldow erst vor Kurzem mit Blick auf den Beginn seiner kommunalpolitischen Laufbahn. Mit der Gewissenhaftigkeit eines Bankangestellten füllte er über Jahrzehnte hinweg nicht nur zahlreiche Ämter in der Gemeinde und im damaligen Amt Schönwalde aus, er wurde auch bei mehreren Vereinen zur treibenden Kraft, und das mit bewundernswerter Rüstigkeit bis ins hohe Alter hinein.

Am 15. Mai 1925 kam Heinz Waldow (kleines Foto aus dem Jahr 2009) im pommerschen Alt Valm (Kreis Neustettin) zur Welt. Bei der örtlichen Spar- und Darlehnskasse machte er eine Lehre, bevor er 1943 zum Kriegsdienst zunächst an die Ostfront einberufen wurde. Bei der Invasion der Alliierten in der Normandie wurde er verwundet und verlor mit 18 Jahren seinen rechten Unterschenkel.

Seit März 1946 lebt Heinz Waldow in Schönwalde. Zunächst wurde er Rechnungsführer der Kirchengemeinde, bezog eine Dienstwohnung im Dachgeschoss des Pastorats, die er von 1951 an mit seiner frisch angetrauten Ruth teilte. Seine Frau hatte er in Schönwalde kennen gelernt, obwohl sie im Kreis Neustettin nur zehn Kilometer voneinander entfernt gewohnt hatten. Die beiden wurden Eltern von zwei Kindern und dreifache Großeltern.

Am 1. Juli 1952 wurde Heinz Waldow Angestellter der Kreissparkasse in Eutin, 34 Jahre später ging er als Hauptkassierer in den Ruhestand. Nebenamtlich blieb er bis 1957 Rechnungsführer der Kirche, danach war er Kirchenvorsteher.

1959 bezog die junge Familie ihr eigenes Haus. Mit einzigartiger Energie engagierte sich Waldow ehrenamtlich sowohl in der Politik als auch im Vereinsleben. Sein politisches Engagement begann im Bund der Vertriebenen, für die CDU wurde er 1955 in die Gemeindevertretung gewählt, 1978 kam er zusätzlich in den Amtsausschuss. Nur ein paar Eckdaten seines Wirkens: 20 Jahre, von 1970 bis 1990, war er Vorsitzender des Finanzausschusses der Gemeinde, 1981 bis 1986 war er Amtsvorsteher, bevor er vier Jahre stellvertretender Bürgermeister und von 1990 bis zu seinem Abschied aus der Kommunalpolitik 2003 Bürgermeister wurde.

Alle Vereine und die vier Feuerwehren in der Gemeinde Schönwalde hatten mit Heinz Waldow einen treuen Beitragszahler – mit einer Ausnahme: Nur im Angelverein war er kein Mitglied. Im Fremdenverkehrsverein war seine Frau als Zimmervermittlerin über Jahrzehnte die zentrale Kraft, er stand ihr aber als Kassenwart zur Seite.

Die Wehr Langenhagen ernannte Waldow zum Ehrenlöschmeister. Den Taubenzüchterverein hat er selbst gegründet. Im Turn- und Sportverein Schönwalde, den Waldow nach dem Krieg mitbegründet hatte, war er zusammen mit Hermann Michaelsen über viele Jahrzehnte im Vorstand aktiv, davon 28 Jahre als Vorsitzender. Er war trotz Beinprothese als Fußballobmann und Schiedsrichter tätig. Den Karneval am Lachsbach begleitete er über Jahrzehnte im Elferrat und als Ordner vor der Tür des Landhauses.

Neben dem TSV war er Jahrzehnte mehr als 40 Jahre im Vorstand des Kreissportverbandes Ostholstein, dessen Kasse er 16 Jahre lang führte.

Der TSV machte ihn zum Ehrenvorsitzenden. Und mit der Ernennung zum Ehrenbürger der Gemeinde im Jahr 2000 folgte Waldow seinem Mitstreiter Hermann Michaelsen, der erster Ehrenbürger Schönwaldes war.

Neben dem Sport liebte Waldow den Gesang: 56 Jahre war er Vorsitzender des Gesangsvereines von 1874, dessen Auflösung von einigen Jahren ihm sehr zu Herzen ging. Die Liste seines Engagements wäre unzureichend ohne die Landsmannschaft Pommern, die er mitgründete und in deren Vorstand der über Jahrzehnte als 2. und 1. Vorsitzender aktiv war, während er auch in der Kreisgruppe als Kassenwart zur Verfügung stand. Und er war mehr als drei Jahrzehnte 2. Vorsitzender des Reichsbundes in Schönwalde, den er mitgegründet hatte und der heute Sozialverband heißt.

Ebenso wie die Liste seiner Vereinsaktivitäten eine Reihe der Ehrungen, die Waldow erfuhr – ohn Anspruch auf Vollständigkeit: Ehrenbürger der Gemeinde (2000), Bundesverdienstkreuz am Bande (1981), Freiherr-vom-Stein-Medaille (1996), Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille (1995), Bundeswehr-Ehrenkreuz in Gold für die Pflege der Patenschaft für die 2. Kompanie der Eutiner Aufklärer (1999), Ehrenmitgliedschaften im TSV Schönwalde, im Gesangsverein Schönwalde und im Kreissporverband.

Am 15. Mai feierte Heinz Waldow seinen 95. Geburtstag, äußerte dabei die Hoffnung, im kommenden Jahr mit seiner Frau die Platinhochzeit (70 Jahre) feiern zu können. Am 2. August ist Heinz Waldow für immer eingeschlafen. Die Trauerfeier findet im Kreis der Familie statt.