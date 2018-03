Schönwalde: CDU stoppt Radwegplan

Keine Mehrheit im Ausschuss für eine Finanzierung

von shz.de

27. März 2018, 11:04 Uhr

Ob der Radweg entlang der Landesstraße von Schönwalde nach Lensahn gebaut werden kann, wird sich am 16. April in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung vor der Kommunalwahl entscheiden. Im Finanzausschuss der Gemeinde stimmten drei der CDU-Vertreter dagegen, den Bau, den das Land nur mit 50 Prozent bezuschussen will, gemeinsam mit der Gemeinde Lensahn zu finanzieren. Der Ausschussvorsitzende Wolfgang Krahl (CDU) enthielt sich, so dass der Antrag bei drei Ja-Stimmen der SPD abgelehnt wurde.

Für den Bau des Radweges liegt ein 2009 gefasster Planfeststellungsbeschluss vor, der 2019 ausläuft. Das Land hat die Pläne zum Bau entlang der L57 in der Schublade, priorisiert die Strecke jedoch nicht so hoch, dass der Bau bis 2019 beginnen könnte. In intensiven Gesprächen im Kieler Ministerium hatte man dann die Zusage für einen Zuschusses über 50 Prozent der Baukosten erreicht.

Bedingung: Ausschreibung, Bauleitung und spätere Unterhaltung erfolgt durch die Gemeinden Schönwalde und Lensahn. In einem ersten Gespräch des Bürgermeisters Hans-Alfred Plötner (CDU) und seiner Stellvertreterin Bärbel Seehusen (SPD) mit dem Lensahner Amtskollegen Klaus Winter (CDU) erklärte sich dieser bereit, den Bau der acht Kilometer langen Strecke durch die Gemeinde Lensahn zu organisieren. Sogar die Vorfinanzierung des geschätzten Schönwalder Anteils von 360 000 Euro wurde angeboten.

Diese Summe ließ die Schönwalder CDU-Vertreter jedoch zurückschrecken. Hans-Joachim Halske sah die marode Straßen in der Gemeinde wichtiger an als, so wörtlich. „ein Radweg zum Vergnügen.“ Wenn Bürger woanders für Straßen Ausbaubeiträge zahlen müssten, könne man keine 360 000 Euro in einen Radweg investieren.

Michael Schumacher(CDU) nannte das Vorgehen des Landes einen „Schildbürgerstreich“. Das Land stehe in der Pflicht, die Radwege entlang der Landesstraßen zu bauen. Dass nun ein fertig geplanter Weg einfach fallen gelassen werde und dafür ein Zuschuss für die Hälfte der Kosten angeboten werde, sei grotesk. Bei zwei Millionen Euro für den erforderlichen Straßenausbau in Langenhagen müsse man haushalten. Roland Hamann (CDU) erinnerte daran, dass auch niemand die Folgekosten überblicken könne, da die Verantwortung für den Unterhalt ebenfalls bei den beiden Gemeinden liege.

Im September hatte der Gemeindebeirat „Schönwalde aktiv“ zu einer Fahrraddemonstration für sichere Radwege aufgerufen und 250 Teilnehmer mobilisiert. Auf Facebook kommentierte der Beiratsvorsitzende Andreas Schulenburg die aktuelle Entscheidung so: „Eine Ohrfeige für das Engagement des Gemeindebeirates“ und „ich schließe Konsequenzen nicht aus.“ dob