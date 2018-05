Schönberger öffnet nächste Woche Eisladen am Markt

von Constanze Emde

Ibrahim Zarrouk ist gerade mit Kollegen eifrig dabei, das Eis-Geschäft am Markt zu putzen und auf Vordermann zu bringen. „Wir wollen am 1. Juni wieder öffnen“, sagt der Franchise-Nehmer von Janny’s Eis. Der 36-Jährige betreibt schon seit sieben Jahren eine Filiale in Schönberg und wurde nach dem plötzlichen Tod des Eutiner Vorbesitzers vor etwas mehr als einer Woche gefragt, ob er sich vorstellen könne, auch den Laden in Eutin zu betreiben. Zarrouk willigte ein und sucht nun Mitarbeiter. „Teilzeit, Vollzeit, Mütter, Schüler, Studenten wirklich alle sind willkommen“, sagt er.

Anfangs soll von 11 bis 21 Uhr geöffnet sein, er wolle erst einmal schauen, wie das Geschäft in Eutin läuft, wann die Stoßzeiten seien und will und muss zu Beginn den Laden wohl fast im Alleingang betreiben. Wer mitarbeiten möchte, kann sich bei ihm unter Tel. 0151/42324095 melden.