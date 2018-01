von Achim Krauskopf

erstellt am 05.Jan.2018 | 17:29 Uhr

Das sei in den 28 Jahren, die es die Plöner Abfallwirtschaft gibt, noch nicht vorgekommen, meldete gestern das Unternehmen: Erstmals sei eine Tour krankheitsbedingt ausgefallen. Die Großbehälter für Restabfall (770 und 1100 Liter) in Schönberg seien gestern nicht geleert worden. Der Müll werde am Montag (8. Januar) geholt.