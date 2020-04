Neustadt : Schön-Klinik: Marcus Baer löst Timon Gripp als Leiter ab

Bisheriger Chef wechselt an den Unternehmensstandort Bad Bramstedt.

Alexander Steenbeck

20. April 2020, 14:52 Uhr

Neustadt | Zum 1. Mai wird Marcus Baer Leiter der Schön-Klinik Neustadt, einem der größten Gesundheitsversorger in Ostholstein. Er folgt damit auf Timon Gripp, der den Standort seit November 2018 vorübergehend geleitet hat und jetzt als Klinikleiter in die psychosomatische Schön-Klinik Bad Bramstedt wechselt. Dort war Marcus Baer die letzten zwölf Jahre als Klinikleiter tätig.

Baer übernimmt mit dem Wechsel an die Ostsee Verantwortung für mehr als 1000 Mitarbeiter und acht Fachzentren. Die Klinik ist Akutversorger und spezialisiert auf Orthopädie und Unfall-Chirurgie, Innere Medizin und Kardiologie sowie Neurologie, Radiologie, Anästhesie und Intensivmedizin. Außerdem ist dort eine große orthopädische Rehabilitationsklinik angeschlossen. Im Jahr werden rund 20.000 Patienten in der Klinik behandelt.

Baers Ziele

„Unter meiner Führung soll die Klinik ihre führende Rolle als Grund- und Regelversorger in der Region ausbauen und zugleich ihren Fokus auf hochspezialisierte medizinische Schwerpunkte, vor allem in der Endoprothetik und der Wirbelsäulenchirurgie behalten“, sagte Baer. „Insgesamt geht es mir vor allem darum, gemeinsam mit den Mitarbeitenden vor Ort das Haus für die Zukunft bestmöglich aufzustellen“, sagte Baer. Die aus den Wurzeln des Kreiskrankenhauses 1993 entstandene Schön-Klinik Neustadt sei „eine Spitzenklinik mit engagierten Mitarbeitern, die hervorragende Arbeit leisten“, so Baer weiter. Dies zeige sich auch aktuell in der Bewältigung der Corona-Pandemie, die für das Gesundheitssystem eine große Herausforderung darstellt.

„Ein hochgeschätzter Klinikleiter“

André Trumpp, Klinikgeschäftsführer Nord der Schön-Klinik SE, dankte Baer und Gripp für ihre Leistungen in ihren bisherigen Positionen und wünschte ihnen viel Erfolg für die neuen Herausforderungen. „Unter Marcus Baer hat sich unsere Klinik Bad Bramstedt in den letzten zwölf Jahren konsequent weiterentwickelt, ihr Leistungsportfolio erweitert und wirtschaftlich stabilisiert.“ Baer sei bei den Mitarbeitern ein hochgeschätzter Klinikleiter gewesen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass er auch in Neustadt in kürzester Zeit große Anerkennung und Zuspruch für sein Wirken erfahren wird“, sagte Trumpp. Gripp werde in Bad Bramstedt „ein gut bestelltes Haus“ vorfinden und dieses „in gewohnt souveräner Art führen“, so wie er dies auch in Neustadt interimsmäßig unter Beweis gestellt habe, so Trumpp.

Die Schön-Klinik

Die Neustädter Klinik gehört zur größten familiengeführte Klinikgruppe Deutschlands, die alle Patienten behandelt, ob gesetzlich oder privat versichert. An derzeit 26 Standorten in Bayern, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie Großbritannien behandeln 10.600 Mitarbeiter jährlich rund 300.000 Patienten. Seit 2003 ist die Neustädter Klinik Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität zu Lübeck. Die Klinik in Neustadt verfügt über rund 560 Akut- und Rehabilitationsbetten und bietet rund 1150 Menschen am Standort Neustadt einen Arbeitsplatz.