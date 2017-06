Bei der Hundesportgemeinschaft am Spechserholz sind am Sonntag, 11. Juni, von 9 Uhr an verschiedene Hunderassen beim 1. Ahrensböker Spaßhunderennen zu sehen. Die Hunde werden in unterschiedliche Gewichtsklassen eingeteilt und sollen auf schnellstem Wege eine 75 Meter lange Rennstrecke ins Ziel zu Herrchen oder Frauchen laufen. Besucher sind willkommen, Essen und Getränke können erworben werden.

von Achim Krauskopf

erstellt am 08.Jun.2017 | 13:39 Uhr