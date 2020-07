Schnell und günstig saniert

Fast sechs Kilometer langes Stück B 76 zwischen Eutin und Bösdorf in nur sieben Wochen für 2,5 Millionen Euro repariert

von Achim Krauskopf

01. Juli 2020, 15:49 Uhr

Eutin | Als ein besonders gelungenes Beispiel einer Straßensanierung hat der Wirtschafts- und Verkehrsminister des Landes, Bernd Buchholz (FDP), die Arbeiten an der Bundesstraße 76 zwischen Eutin und Kleinmühlen in der Gemeinde Bösdorf bezeichnet: Die Sanierung des fast sechs Kilometer langen Stücks sei schneller erfolgt als geplant und mit 2,5 Millionen Euro finanziell günstig, weil damit nicht zu lange gewartet worden sei.

Der Minister und der Leiter der Landesbetriebe Straßenbau und Verkehr (LBV), Torsten Conradt, präsentierten gestern bei einem Ortstermin der Presse einen weiteren Schritt bei der Sanierung des Straßennetzes. Die geht , wie der Minister betonte. trotz Corona mit fast unvermindertem Tempo voran.

Fast sechs Kilometer Bundesstraße und darüber hinaus der parallel laufende Radweg seien in gerade mal sieben Wochen grundlegend von der in Stendorf ansässigen Firma Asphaltmischwerk (AMW) saniert worden. Dabei sei erneut deutlich geworden, dass es sich lohne, mit Straßenreparaturen nicht zu lange zu warten, bis die Schäden zu groß sind: „Wenn die Substanz angegriffen ist, wird es zehn Mal teurer. Deshalb macht Sinn, Straßen zu sanieren, bevor die Schäden zu groß sind.“ Sonst seien bei Abschnitten in dieser Größenordnung durchaus 20 Millionen Euro Kosten üblich.

Die von Schleswig bis Travemünde laufende B 76 ist in in den vergangenen Jahren in zahlreichen Abschnitten erneuert worden, dringender Bedarf besteht vor allem noch zwischen Plön und Wittmoldt. Torsten Conradt bekundete Hoffnung, dass ein laufendes Planfeststellungsverfahren in diesem Jahr abgeschlossen werde. Auf jeden Fall solle die Entscheidung fallen, ob die vorhandene Straße saniert oder ein Abschnitt auf einer neuen Trasse gebaut werden solle.

Konkreter sind nach Buchholz’ Auskunft die Pläne für die L 68 bei Dersau und die L 49 zwischen der B 404 und Preetz: Die Sanerung der beiden Landesstraßen beginne noch in diesem Monat.

Die vom Bund finanzierte Sanierung der B 76 zwischen Eutin und Pön komme fast 11.000 Menschen zugute, die auf diesem Abschnitt täglich unterwegs sind. Von binnen einen Tages gezählten 10.600 Kraftfahrzeugen seien gut 500 Schwerlastverkehr.

Eine Besonderheit sei, dass es an der Kreisgrenze seit ein paar Jahren eine Messstation gebe, erläuterten der Minister und Conradt. Deren Werte wie Temperaturen, Windgeschwindigkeit und auch Salzgehalt auf der Fahrbahn seien in einer landesweiten Leitstelle in Neumünster vor allem für den Winterdienst von großer Bedeutung.

Von den alten Asphaltschichten der Fahrbahn wurden sechs Zentimeter abgefräst. Anschließend wurden eine acht Zentimeter dicke Asphaltbinderschicht und eine vier Zentimeter dicke Asphaltdeckschicht eingebaut. Der Fahrbahnaufbau wurde dadurch um etwa sechs Zentimeter erhöht, was auf der freien Strecke mit geringen Angleichungen möglich war. Der Radweg wurde vollflächig und in Zwangs- und Anschlussbereichen 2,5 Zentimeter tief gefräst, anschließend wurde vollflächig mit Asphalttragschicht profiliert. Zum Abschluss wurde eine Deckschicht mit 2,5 Zentimeter Stärke eingebaut.

kf