Eutin : Schnell noch heiraten vor der Ausgangssperre

Ganz intim und ohne Zeugen: Drei Paare verlegten spontan ihre Trauung auf Samstag, um einer drohenden Ausgangssperre zuvor zu kommen.

von Constanze Emde

21. März 2020, 19:08 Uhr

Eutin | Heiraten ist für die meisten etwas ganz Besonderes: An diesem Samstag wird es aufgrund von Corona und allen damit verbundenen Vorsichtsmaßnahmen zur Exklusiv-Veranstaltung für drei Paare im Rathaus.

Standesbeamtin Stephanie Jahn schließt die Rathaustür auf und begrüßt das erste Paar kurz vor zwölf. Hinter den Heiratswilligen wird wieder abgeschlossen. Trauzeugen wären erlaubt, „doch das Risiko wollten wir nicht eingehen“, sagt Jessica Steblecki gut 20 Minuten später, als sie gemeinsam mit ihrem frisch angetrauten Heiko durch die Rathaustür auf den Marktplatz tritt. Statt Brautkleid war ihr an diesem Tag der HSV-Schal wichtig.

Heiraten unter besonderen Umständen – unfreiwillig ganz intim und ohne Zeugen

„Es sind besondere Umstände also auch besondere Kleidung“, scherzen die beiden. Das Hochzeitskleid soll nächstes Jahr zur kirchlichen Trauung getragen werden. Eigentlich sollte es jetzt mit dem engen Kreis der Familie ins Restaurant gehen – abgesagt. Auch haben sie gut zwei Wochen eher geheiratet, als geplant. „Da sind wir unserer Standesbeamtin wirklich dankbar. Sie ist extra für uns an ihrem freien Tag gekommen, um uns noch vor der Ausgangssperre zu vermählen“, erzählen die beiden. Sie wünschen Lena Schneider und Edgar Hammerich alles Gute im Gehen – das junge Paar möchte sich als nächstes trauen lassen – in Hochzeitskleid und Anzug. „Wir freuen uns für uns, aber es ist schon ein komisches Gefühl, dass wir das jetzt ganz alleine machen“, sagt die 21-Jährige.

„Schade, dass unsere Familien nicht dabei sind“

Sie wollte ihren Freund und baldigen Vater ihres Kindes eigentlich erst am 27. März heiraten – „aber wer weiß, ob wir das dann noch gedurft hätten“. Die Familien aus Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern können nicht dabei sein – „leider“, wie beide sagen. Aber eine Fotografin kommt nach der Trauung noch und macht Erinnerungsfotos an die spontane Hochzeit in einer besonderen Zeit. „Wir hoffen, dass sich bis zum Sommer alles beruhigt hat. Über eine kirchliche Trauung denken wir nach. Erstmal erwarten wir Ende Juli unseren Passagier“, sagt der 24-jährige Edgar und schmunzelt.

Standesbeamtin verlegte Trau-Samstag aus April nach vorn

Drei Paare traut die Eutiner Standesbeamtin an diesem Samstag – „mit Blick auf die drohende Ausgangssperre habe ich gern unseren offenen Samstag vorverlegt, um den Paaren, die bis Mitte April ihre Hochzeit angemeldet hatten, die Chance zu geben, vorab zu heiraten“, sagt sie.