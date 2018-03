Siekrsdorf : Schneefall zur Eröffnung des Hansa-Parks

Mitarbeiter waren gefordert, um die Schneemengen zu beseitigen. Inoffizielle Eröffnung am Karfreitag dann bei Sonnenschein.

von Michael Kuhr

30. März 2018, 17:28 Uhr

Das hatte es seit 2006 nicht gegeben: Schneefall zur Eröffnung im Hansa-Park. So wurde wegen der verschneiten Wege der Park am Donnerstag lediglich der vordere Bereich für die Besucher geöffnet. Eintritt und Parkplatz waren kostenlos. Emsig waren die Mitarbeiter im Hansa-Park sogar gestern noch damit beschäftigt, den Schnee zu räumen. So wurde der gestrige, sonnige Karfreitag zur inoffiziellen Saisoneröffnung. Der Erlebnispark am Meer bietet mehr als 125 Attraktionen von „Chill bis Thrill“ – darunter 37 Fahr-Attraktionen sowie vier Live-Shows für jedes Alter. Der Hansa-Park ist noch bis 21. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.