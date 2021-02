Schnee einmal aus einer anderen Perspektive

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

12. Februar 2021, 09:48 Uhr

Eutin | Der Winter hat Ostholstein seit rund einer Wocheweiter im Griff. Doch der Schnee hat auch seine schönen Seiten – vor allem bei Sonnenschein. OHA-Leser Jörn Lassen war mit seiner Foto-Drohne unterwegs und hat die weiße Pracht aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel im Bild festgehalten – aus der Vogelperspektive. Im Streiflicht ergeben die Schatten der Bäume ein beinahe surreales Muster.

