Malente : Schnäppchenjagd in Malente

von shz.de

30. September 2018, 12:39 Uhr

Hübsch aufgereiht saßen sie da, adrett frisiert und nett angezogen: Die Barbie Puppen-Sammlung von Carolin Hinz wartete gestern geduldig darauf, in neue Kinderzimmer einzuziehen. Die 14-jährige Malenterin hatte alle 20 Barbies und noch mehr Filly-Pferdchen und Zubehör eingepackt und mit ihrer Mutter Christine Hinz-Magedanz einen Standplatz in der Malenter Bahnhofstraße gebucht. Nach über einem Jahr Pause wegen Bauarbeiten fand der Flohmarkt der Veranstalter Frank Körner und Sascha Dobbert erstmals wieder auf der gesamten Länge der Bahnhofstraße statt.

„Ich spiele schon ein paar Jahre nicht mehr damit. Die Barbies stehen sowieso nur im Zimmer ’rum“, erklärte Carolin, weshalb sie sich jetzt von ihren Schätzen trennen wollte. Die „Schwieger-Omas“ Christine Schreiner und Angela Poweleit aus Preetz boten hingegen Porzellan und selbst gemachte Schweinchen, Bilder und Kleidung an. Einmal pro Monat zwischen Mai bis September verkaufen die Frauen für gewöhnlich auf dem Preetzer Flohmarkt alles, was so anfällt. Jetzt wollten sie es einmal in Malente versuchen. „Man hat immer etwas Ausrangiertes oder dekoriert zu Hause um“, sagte Schreiner und handelte mit Monika Arndt aus Malente den Preis für ein textiles Deko-Herz aus.

Eine beige Strickjacke erstand Malenterin Christine Ensert aus Poweleits Fundus. „Bilder, Teller und Gläser gehen nicht mehr so gut“, hat Schreiner festgestellt. „Das sind meistens die Ladenhüter. Wenn man für Deko Geld ausgibt, muss es etwas Hochwertiges sein. Vor 15 Jahren wurde alles gekauft.“ Vom Erlös der Flohmarktstände habe sie schon eine Hundehütte und einen nostalgischen Briefkasten kaufen können, verriet die Preetzerin, wofür sie ihr „hinzu verdientes Taschengeld“ verwendet.

Weihnachtsartikel, Porzellan, Bekleidung, Tischdecken und Babysachen brachte Angela Poweleit mit nach Malente. „Mir macht es sehr viel Spaß, auf Flohmärkten zu sein“, erzählte die Preetzerin. Was sie mit dem Geld mache, das sie dort einnimmt? „Ich möchte gern auf Kreuzfahrt gehen.“

Zweimal im Jahr organisiert Frank Körner den Malenter Flohmarkt. „Zweimal mussten wir wegen Baumaßnahmen in die Sebastian-Kneipp-Straße ausweichen. Wir hoffen, dass wir 2019 den Flohmarkt auch wieder hier in der Bahnhofstraße anbieten können“, sagte Körner auf Nachfrage. Er werde frühzeitig im Rathaus anfragen, wie es 2019 weitergeht. Auch Geschäftsleute hätten ihre Läden geöffnet und einen Stand davor aufgebaut. „Wir kriegen die Straße relativ schnell voll mit Ausstellern.“