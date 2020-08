Schmiererei und Beschädigungen in Fissau

von Achim Krauskopf

07. August 2020, 13:36 Uhr

Eutin-Fissau | Farbschmierereien und Sachbeschädigungen gab es an der Grundschule in Fissau. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

An der Außenstelle der Gustav-Peters-Schule in der Auestraße wurden der PolizeiFarbschmierereien gemeldet. Der Tatzeitraum lasse sich zwischen Sonntag, 2. August, 15 Uhr und Dienstag, 4. August, 9 Uhr, eingrenzen. Die Beamten stellten die Beamten an verschiedenen Stellen auf dem Schulgelände Schmierereien mit blauer Dispersionsfarbe fest.

Danach wurden Türgriffe und eine Holzbank mit Farbe beschmiert, an verschiedenen Stellen wurde der Boden mit der blauen Farbe bekleckert, und an der Rückseite des Gebäudes wurde an einer Fensterglasscheibe Handflächenabdrücke mit blauer Farbe hinterlassen.

Darüber hinaus wurde an einem Toilettenhäuschen an einer Kellertür eine Überwurffalle beschädigt: Das feste Element war aus der Wand gerissen worden. In den so aufgebrochenen Kellerräumen war ebenfalls blaue Farbe verteilt worden.

Die Polizei leitete eine strafrechtliche Ermittlungen wegen eines „Besonders schweren Falls des Diebstahles“ und wegen „Gemeinschädlicher Sachbeschädigung“ ein. Hinweise zu Tätern oder ähnlichen Sachverhalten werden bei der Kripo Eutin unter Tel. 04521/8010 erbeten.