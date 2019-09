Lensahn : Schmiedetage im Museumshof Lensahn

Am Wochenende können Interessierte in Lensahn beim Schmieden am Feuer zusehen.

Alexander Steenbeck

12. September 2019, 09:17 Uhr

Lensahn | Die Faszination des Schmiedens ist Jahrtausende alt und zieht doch noch immer in seinen Bann. Das vermag jeder nachzuempfinden, der schon einmal selbst geschmiedet hat oder einem Schmied, der am Feuer steht, zugesehen hat. Auf dem Museumshof Lensahn dreht sich bei den Schmiedetagen am kommenden Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, jeweils ab 10 Uhr alles um das Thema Schmieden. Sowohl in der Hof-, als auch an verschiedenen Feld- und in der Silberschmiede finden Vorführungen in diesem Traditions-Handwerk statt. Kostenlose Parkplätze stehen in der Bäderstraße 18 bereit.