Schmidt-Jortzig: „Die große Koalition ist am Ende“

Avatar_shz von oha

28. Januar 2020, 14:48 Uhr

Laboe | Die Stühle reichten nicht aus beim traditionellen Neujahrsempfang der Liberalen, der am vergangenen Sonntag im „Casa Tripaldi“ in Laboe stattfand. Vor rund 80 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden appellierte Fraktionschef Martin Wolf an die Kreistagsabgeordneten, die Kreisfinanzen nicht außer Acht zu lassen.

Den Blick über die Kreisgrenzen hinweg hatte ehemalige Bundesminister der Justiz, Professor Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, den die FDP als Gastredner eingeladen hatte. Er sprach über internationale Politik, Bundespolitik und ließ auch die Kommunalpolitik nicht zu kurz kommen. Politik und Mitbürger ermahnte er, als Deutsche nicht moralisierend durch die Welt zu ziehen und den anderen Nationen die Welt zu erklären. „Vielmehr sollten wir dafür sorgen, die Europäische Zusammenarbeit zu intensivieren, zu verbessern und weiter auszubauen“, so Schmidt-Jortzig.

Bundespolitisch relevantseien unter anderem die Herausforderungen, die mit Zuwanderung einhergehen und die Aufgaben, die dadurch weiter auf die Kommunen und die Menschen vor Ort zukommen, sagte Schmidt-Jortzig.

Eine weitere anspruchsvolle und wichtige Aufgabe sei eine erfolgreiche Energiewende mit einem realistischen Erwartungshorizont: Nicht alles zugleich und auf einmal und lieber Anreize schaffen, etwa beim Thema CO2 anstatt zu verbieten und von oben herab zu argumentieren, schlug Schmidt-Jortzig vor.

An Kritik gegenüber der großen Koalition sparte der Minister a.D. nicht. Zu sehr halte sie sich mit personellen auf und verzettele sich im täglichen „Klein-Klein“. Sein nüchternes Fazit: „Die große Koalition ist am Ende“.

Der Liberale rief die Grundfesten der FDP in Erinnerung: „Die Selbstbestimmtheit des eigenen Lebens ist für uns Liberale das höchste Gut. Bei der Umsetzung dieser Vorstellung muss sich jeder Einzelne in die Bresche werfen. Die Menschen sollten sich engagieren und Verantwortung übernehmen“.

Und Martin Wolf ergänzte mit einem Udo Lindenberg Zitat: „Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf“.