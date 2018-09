von Michael Kuhr

Der Eutiner Jurist Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) wird neuer Bürgermeister in Heide. In der Stichwahl setzte er sich gestern mit 57,27 Prozent gegen Amtsinhaber Ulf Stecher (42,73 Prozent) durch. Nach 16 Jahren endet damit am 1. Dezember die Amtszeit für Stecher. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,54 Prozent. Schmidt-Gutzat war bis August bei der Stadt Eutin beschäftigt.