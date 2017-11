Schmerzensgeld: Porsche-Fahrer zahlt bar

von Bernd Schröder

erstellt am 01.Nov.2017 | 10:46 Uhr

Ein Hupen aus Verärgerung ist der Auslöser. Was danach am ersten Juni-Sonntag 2016 abends in Haffkrug in der Strandallee passiert, ist gestern Gegenstand einer Gerichtsverhandlung. Auf der Anklagebank sitzt der 40-jährige Fahrer eines Porsche-Geländewagens. Er soll zunächst auf einen Passanten losgegangen sein und danach dessen Ehefrau geschlagen haben, die ihrem Mann zu Hilfe geeilt war. Amtsrichter Otto Witt stellt das Verfahren wegen Körperverletzung gegen den Hamburger Geschäftsmann schließlich ein – gegen Zahlung eines Schmerzensgeldes und einer weiteren Summe an eine gemeinnützige Organisation.

Er sei mit seiner Frau zum Essen gewesen, berichtet der Angeklagte. Von Sierksdorf kommend sei er nach rechts auf die Strandallee eingebogen. Dort habe die Zeugin die Straße von links kommend gequert und dann mitten auf der Straße den Schritt verzögert. „Dann habe ich gehupt und fragend gestikuliert – was habe ich falsch gemacht?“, erklärt der Angeklagte.

Auf Witts Frage, warum er das Verhalten der Frau nicht einfach ignoriert habe, stellt der Mann seine grundsätzliche Gelassenheit im Umgang mit Stress auf der Straße heraus. „Ich bin Hamburger, ich bin verkehrserprobt.“ Er brauche morgens für zehn Kilometer zur Arbeit eine Stunde. Doch in Haffkrug war ihm die Coolness wohl abhanden gekommen.

Nach dem Anhupen nimmt die Eskalation ihren Lauf. Auf der Beifahrerseite habe ein Mann – der Ehemann der Zeugin – mit der Faust gegen die Scheibe geschlagen, so dass sich seine auf der Beifahrerseite sitzende Frau erschreckt habe. Anschließend habe der Herr den Mittelfinger gezeigt. Der groß gewachsene und kräftige Hamburger steigt aus, um die Situation mit dem deutlich kleineren und älteren Kontrahenten zu klären. Die folgende körperliche Auseinandersetzung will der erboste Autofahrer allerdings nicht begonnen haben. Der andere habe ihn zuerst weggeschubst. „In dem Moment, wo ich den Schubser erwidert habe, hat er mich angespuckt.“ Im Gegenzug habe er den Mann am Hals fixiert und gegen ein Erdbeerhäuschen gedrückt, worauf dieser ihn ins Gesicht geschlagen habe.

Mit dem Rücken zum Erdbeerhäuschen erhält der Mann Unterstützung von seiner Ehefrau, wie der Anklageschrift zu entnehmen ist. Sie weiß sich offenbar nicht anders zu helfen als mit einem beherzten Griff in die Genitalien des Porsche-Fahrers. Der will die Frau daraufhin lediglich mit dem Knie weggedrückt haben, die Anklage spricht jedoch von einem Schlag gegen die Frau.

Die Auseinandersetzung hat inzwischen offenbar so viele Zuschauer angezogen, dass es dem Angeklagten zu viel wird. „Von allen Seiten kamen Menschen. Es war ein Spektakel.“ Noch vor Eintreffen der mittlerweile alarmierten Polizei sucht er – selbst leicht an der Hand verletzt – das Weite.

Die Konsequenzen seines Verhaltens sind ihm sichtlich unangenehm. „Ich bin ein Mann von 40 Jahren und habe noch nie so eine Veranstaltung erlebt“, erklärt der Hamburger mit Blick auf den Prozess. Zwar lässt er einen Anflug von Selbstkritik spüren – „wir hatten beide keinen guten Tag“ –, doch alle Schuld will er dann doch nicht auf sich nehmen. „Wenn ich die Anklageschrift lese, hört sich das so an: Da kommt einer mit seinem Porsche Cayenne, steigt aus und drückt jemand anderes ins Erdbeerhäuschen.“

Amtsrichter Witt zeigt sich bemüht, die Angelegenheit ohne Zeugenbefragungen vom Tisch zu bekommen. Er könne sich vorstellen, das Verfahren gegen ein angemessenes Schmerzensgeld einzustellen, bietet er dem Angeklagten an, der sein Netto-Einkommen als Selbstständiger auf 4000 bis 5000 Euro monatlich beziffert. Schließlich kommen Verteidigerin, Anklagevertreter und Witt auf 1000 Euro Schmerzensgeld für das betroffene Ehepaar und zusätzlich 500 Euro für den DLRG-Kreisverband Ostholstein überein.

Das erläutert Witt anschließend dem aus der Gemeinde Süsel stammenden Ehepaar, das den Porschefahrer von seiner unangenehmen Seite kennen gelernt hat. „Es macht einfach Sinn zu sagen: ,Lass uns die Sache jetzt hier beenden‘“, wirbt Witt für sein Vorgehen und stößt damit auf Zustimmung. „Wenn das Verfahren so läuft, sind wir damit absolut einverstanden“, entgegnet der Mann.

Eine Kontonummer braucht das Ehepaar nicht anzugeben. Stattdessen greift der Angeklagte in seine rechte Hosentasche und kramt die geforderte Summe hervor. Nachdem er seinem ehemaligen Kontrahenten 1000 Euro in bar übergeben hat, verabschiedet er sich von ihm mit einem kurzen Händedruck.